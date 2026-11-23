La explosión registrada en la noche de este lunes frente al edificio de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, dejó al menos 20 personas heridas y graves daños materiales en las edificaciones cercanas. Entre los afectados se encuentra Clarita Peñuela, una adulta mayor que vio cómo la vivienda familiar, construida hace más de 130 años, resultó gravemente afectada por la detonación. En entrevista con Recap Blu, la mujer expresó su tristeza e indignación por lo ocurrido.

Clarita contó que se encontraba durmiendo cuando escuchó la explosión y sintió que varios objetos caían a su alrededor. Según relató, inicialmente no entendía qué estaba pasando, hasta que su esposo le advirtió que se trataba de una bomba.

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“¿A quién se le ocurre poner una bomba? ¿A quién se le ocurre? A esas personas que se les ocurre, por favor, vayan al psiquiatra. Eso no se hace. Esa maldad no se hace”, manifestó a los micrófonos de Blu Radio.

La mujer explicó que la vivienda tiene un valor especial para su familia, pues fue construida por su abuelo, quien trabajaba desde la madrugada en una panadería y ayudaba a que niños recibieran educación con el acompañamiento de comunidades religiosas. Por eso, lamentó que una familia que, según sus palabras, ha dedicado su vida al trabajo y a vivir en paz terminara afectada por el atentado.



“Necesitamos recuperar nuestra casita”, expresó, al pedir que no se olviden de las personas perjudicadas por la explosión.

Peñuela también habló sobre las consecuencias que dejó el estallido en su familia. Aseguró que se encontraba muy afectada emocionalmente. Además, contó que su esposo, de 82 años, es invidente y fue sometido hace seis meses a una cirugía por un aneurisma aórtico abdominal.

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“Estamos mal, estamos mal psicológicamente. La cabeza le da a uno vueltas. Uno no sabe qué pasó ni por qué lo hicieron”, relató.

Finalmente, la adulta mayor agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido de personas de distintas regiones de Colombia y del exterior. También insistió en que su familia no ha hecho daño a nadie y pidió apoyo para recuperar su vivienda, afectada por la explosión ocurrida frente a la Gobernación del Meta.

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“Somos gente de paz y trabajo, llaneros 100% de toda la vida”, concluyó durante la entrevista con Blu Radio.