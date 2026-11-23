En una llamada con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que viajará personalmente a Villavicencio este marte a estar frente al operativo en la ciudad tras el atentado ocurrido en la noche de este lunes, 23 de noviembre, en la sede la Gobernación.

“Terrible. Yo mañana voy para allá a verme con ustedes y hacer un plan de choque y a ver cómo recuperamos eso rápido. Vale, presidente. Conmigo y con toda la determinación Para meterle la mano a un departamento que ustedes saben que yo quiero profundamente. Esos bandidos están asustados porque los estamos combatiendo como nunca”, expresó.

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De La Espriella fue uno de los primeros en reaccionar a este atentando y agradeció que no se presentan, hasta ahora, víctimas fatales por lo sucedido, pero dejó en claro que de la mano de la fuerza pública hará todo para dar con los responsables.

Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia

“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja”, puntualizó.



Hasta el momento este atentado deja 20 personas heridas y fuertes daños a infraestructura en el centro de la capital del Meta. Aunque se desconoce los autores intelectuales de este hecho, el jefe de Estado ha culpado a los grupos al margen de la ley que operan por este departamento.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, puntualizó en su cuenta de X.