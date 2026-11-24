La Procuraduría General de la Nación requirió a Nueva EPS y EPS Sanitas para que presenten el panorama real que ha llevado a las dificultades que afectan la atención de sus afiliados. A la par, pidió que presenten soluciones concretas frente a las fallas en la entrega de medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos.

En el caso de Nueva EPS, el Ministerio Público se pronunció tras la designación de un nuevo agente interventor y pidió a la Superintendencia Nacional de Salud que ejerza un control efectivo sobre esta nueva etapa. Le exigió adoptar las medidas necesarias para proteger a los usuarios, solucionar las barreras de acceso y recuperar la disponibilidad de hospitales y clínicas que atienden a sus afiliados.

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Además, instó a Nueva EPS a garantizar la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos médicos y la continuidad de los tratamientos, para evitar que los pacientes tengan que suspender sus procesos de recuperación o esperar durante largos periodos para recibir atención.

Frente al panorama de esta EPS, el Ministerio Público reiteró que mantendrá especial vigilancia sobre las regiones donde se han identificado mayores riesgos en la prestación de los servicios. Entre ellas están Popayán y los departamentos de Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander.



Por otra parte, el organismo requirió a EPS Sanitas para que entregue un informe detallado sobre los problemas en la distribución de medicamentos que surgieron tras el cambio de gestor farmacéutico.

Sanitas deberá informar cuántos afiliados están afectados, cuáles son las dificultades que se están presentando y qué acciones ha puesto en marcha para resolverlas. También tendrá que entregar los resultados de su plan de choque y un cronograma que permita conocer cuándo espera normalizar el suministro.

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"La Procuraduría reitera que la protección de los usuarios debe ser la prioridad. El derecho fundamental a la salud no admite barreras ni interrupciones: exige respuestas oportunas y soluciones efectivas a las necesidades de las personas", afirma el Ministerio Público.

El Ministerio Público advirtió que hará seguimiento para comprobar que los compromisos de ambas EPS se conviertan en soluciones reales, medicamentos completos y a tiempo, disponibilidad de hospitales y clínicas, procedimientos realizados y continuidad en la atención de los afiliados.