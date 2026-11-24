La Asociación Nacional de Empresarios, Andi, respaldó el anuncio del Gobierno nacional de mantener la tarifa de renta corporativa en el 35 % actual hasta el año 2030 y aplazar su reducción para 2031, como parte de la reforma tributaria que está en trámite en el Congreso. Además, el gremio apoyó parcialmente la idea de que los empleadores incrementen los aportes en salud de los trabajadores.

"La propuesta contempla un esfuerzo del sector empresarial de $48,8 billones entre 2027 y 2030, equivalentes a un promedio de $12,2 billones anuales, destinado a fortalecer las finanzas públicas y la sostenibilidad del sistema de salud", dijo la entidad tras entregar al Gobierno nacional una propuesta de ajuste a la reforma.

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A la Andi le suena la idea de que las empresas aporten más para el sostenimiento del sistema de salud y respaldó la propuesta de elevar los aportes, pero con cambios frente a lo que originalmente planteó el Gobierno. Mientras el Gobierno dice que los empleadores deben aportar al menos un 4 % del salario por cada empleado que gane más de dos salarios mínimos (unos 3,5 millones de pesos), el gremio propone que los aportes arranquen en los cuatro salarios mínimos (5,2 millones).

“Los empresarios estamos asumiendo un esfuerzo significativo para contribuir a la recuperación de las finanzas públicas. Pero la solución no puede depender únicamente de mayores recursos. Colombia necesita un ajuste fiscal integral, que incluya una mayor reducción del gasto público, proteja el bolsillo de los colombianos y preserve las condiciones para invertir y generar empleo”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de la ANDI.



El Gobierno continúa en reuniones políticas para sacar adelante el proyecto y esta semana habrá audiencias públicas en varias ciudades, lo que implica que esta semana tampoco tendrá lugar el primer debate.

El Comité de la Regla Fiscal advirtió que las finanzas públicas están en una situación crítica y que, si no se aprueba una reforma tributaria que tenga ‘como mínimo’ el tamaño que propone el Gobierno, entraremos en una ‘senda explosiva’ en la deuda, superando incluso el 75 % del PIB en los próximos años. Mientras tanto, varios gremios fueron al Congreso a quejarse de cómo los golpea la tributaria.