El atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, ocurrido en la noche del lunes 23 de noviembre en la Plaza Los Libertadores de Villavicencio, también golpeó a la catedral de la ciudad y su casa cural. Así lo relató a Blu Radio el sacerdote Carlos Pérez, párroco del templo, quien se encontraba dentro de la iglesia en el momento de la detonación junto a un grupo de laicos que preparaba el pesebre navideño.

De acuerdo con sacerdote, la onda explosiva derribó techos, arrancó puertas y dejó en ruinas varias dependencias parroquiales. Aunque él sufrió heridas leves por esquirlas de vidrio, aseguró que ninguna de las personas que lo acompañaban resultó gravemente afectada.

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“En un primer momento uno no entiende qué está pasando”

El padre Pérez contó que estaba en el templo con un grupo de servidores de Emaús, unas 15 personas que lo ayudaban con la decoración navideña, y que ya se preparaban para salir cuando se escuchó el estruendo y se fue la luz.

“Pues son momentos de confusión. Realmente, pues, en un primer momento uno no entiende qué está pasando”, relató.



El sacerdote explicó que al principio creyó que se trataba de una falla eléctrica: “Yo pensé en un primer momento en un corto, ¿no? Como estábamos probando las luces, dije, de pronto alguien metió mano e hizo un corto. Pero empezaron a caer dos esquirlas”.

Según su relato, el grupo entró en pánico. Entre los presentes había parejas de esposos que habían llevado a sus hijos, y todos se buscaban entre sí mientras intentaban entender lo ocurrido.

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Así quedó la casa cural de la catedral de Villavicencio

Cuando lograron reaccionar, el párroco y sus acompañantes corrieron hacia la casa cural y encontraron el paso bloqueado. “Todo el pasillo que conduce del templo a la casa cural está obstaculizado porque se cayó el techo de ese pasillo. El techo está en el piso, el baño está arruinado”, describió.

El panorama dentro de la vivienda parroquial era aún más grave. “Nos vamos encontrando que la casa cural está destruida totalmente. El despacho parroquial, la oficina personal, la capilla del Santísimo, el local del negocio de las imágenes que funciona ahí desde hace varios años, etcétera. Todo está, las puertas voladas, el techo caído”, afirmó.

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Vitrales, libros antiguos y el reloj del templo, afectados

Los daños también alcanzaron el interior de la catedral. “El templo tiene pues todos los vitrales del frente y laterales todos rotos”, señaló el sacerdote, quien agregó que se vieron afectados libros antiguos que, según explicó, hacen parte del patrimonio histórico de la ciudad. “Es lamentable”, expresó.

El párroco indicó además que la estructura del reloj del templo sufrió daños: “El reloj también se dañó, las manecillas están torcidas, y falta ver qué más pasó en la maquinaria”.

Heridas leves y un llamado de solidaridad con los vigilantes

Pérez mostró que tenía la mano con sangre por las lesiones que le causaron los vidrios. “Tengo una heridita de esquirlas de vidrio que me cayeron nada más”, dijo, y precisó que se trataba de unas cinco heridas pequeñas que aún no había podido lavar por la falta de agua en el sector.

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“Estoy bien, gracias a Dios. Y las personas que estaban conmigo también están bien”, aseguró. El sacerdote relató que sus acompañantes regresaron poco a poco a sus casas y que todos se reportaron sin novedad.

El religioso también expresó su dolor por los vigilantes de la Gobernación del Meta, a quienes describió como cercanos a la parroquia: “Yo siento mucho y me duele. Y pues son de los muchachos de la gobernación, los vigilantes, que son muchachos muy cercanos a la comunidad parroquial porque prestan también ese servicio aquí en el templo parroquial”. De acuerdo con el balance preliminar entregado por la Alcaldía de Villavicencio, la mayoría de los heridos inicialmente reportados eran trabajadores y personal de seguridad de la sede departamental.

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“No así de esta magnitud”: un hecho sin precedentes recientes

Pérez, sacerdote de la Arquidiócesis de Villavicencio, nacido en la ciudad y párroco de la catedral desde hace cuatro años y medio, dijo que no recuerda un episodio similar en la capital del Meta. “No así de esta magnitud, no. Y pues de aquellas épocas pasadas pues nunca me tocó una cosa de estas”, afirmó.

“Realmente me sorprende y realmente tengo que decir que estamos todavía como saliendo del shock en el que quedamos un poco todos, sobre todo también al ver la casa parroquial tan mal estado”, agregó.

Lo que se sabe del atentado contra la Gobernación del Meta

La explosión se registró hacia las 9:30 de la noche del lunes frente a la sede de la Gobernación, en pleno centro de Villavicencio. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta y aseguró que no se registraron víctimas mortales.

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La Secretaría de Salud del Meta elevó a 23 la cifra de personas heridas, entre ellas una menor de edad. La detonación dejó un cráter en la vía, provocó daños en viviendas, comercios y edificaciones cercanas y dejó sin energía el centro de la ciudad. Una cámara de seguridad captó el momento exacto de la explosión, y entre los vecinos afectados también hubo testimonios de familias que perdieron parte de sus viviendas.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a alias Antonio Medina, señalado cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las Farc del Bloque Amazonas. Sin embargo, las investigaciones continúan para establecer qué estructura participó en la preparación y ejecución del ataque. El hecho se suma al atentado con un vehículo cargado de explosivos en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, registrado el pasado 15 de noviembre.

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Mientras avanzan las labores de verificación, la comunidad parroquial de la catedral espera la evaluación técnica de los daños en el templo y la casa cural. “Gracias a Dios, gracias a Dios tenemos que dar esa parte”, concluyó el padre Pérez al referirse a que nadie del grupo que lo acompañaba resultó gravemente herido.