En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, entregó detalles sobre el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba en pleno centro de la capital del Meta, cerca de las instalaciones de la Gobernación.

El mandatario local manifestó su profunda consternación e impotencia ante el impacto provocado en la infraestructura urbana y el comercio de la ciudad: "Pues acá con una impotencia como ciudadano, como gobernante de ver cómo de la noche a la mañana afectan una ciudad que todos los días trabajamos para verla más bonita, para que sea mucho más desarrollada, para que sea una ciudad de verdad a la altura de lo que merecen los ciudadanos villavicenses".

Ataque Villavicencio Foto: AFP

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Autores del ataque y posibles fallas de inteligencia

Respecto a los responsables del hecho violento y el avance de las investigaciones, el alcalde reveló que las autoridades manejan una hipótesis concreta sobre las estructuras criminales involucradas: "Los primeros indicios, digamos, las primeras hipótesis se cree que es el Frente 39 de las Farc, quienes también hicieron o perpetraron en el peaje Pipiral la semana pasada el atentado". Al ser cuestionado sobre si existe una relación directa entre ambos ataques, el funcionario ratificó: "Sí, se cree que son los mismos. Se cree que son los mismos".

Por otra parte, Baquero abordó la efectividad de las labores de prevención y control institucional en la zona: "Yo creería que la inteligencia pudo haber fallado también". El alcalde explicó que días antes, tras la posesión del nuevo secretario de Gobierno, un coronel retirado de la Policía, se realizó un consejo de seguridad extraordinario en el que no se reportaron alertas inminentes: "En ese Consejo de Seguridad no manifestaron nada, ni la inteligencia manifestó 'mire, estamos en este temor, hay miedos, hay situaciones así'... no nos dijeron nada ni manifestaron nada frente a una posibilidad de situación como la que vivimos".



Asimismo, planteó que el hecho podría responder a una acción de venganza por operativos militares recientes: "Esto es una retaliación también porque pues hace unos días el Gobierno nacional bombardeó en Mapiripán".

Atentado en Villavicencio Foto: AFP

Balance de personas afectadas y daños materiales

En cuanto al saldo del atentado, las autoridades confirmaron que no se registraron pérdidas humanas y que la mayoría de los heridos sufrieron lesiones leves. El caso de mayor gravedad corresponde a un vigilante de la Gobernación del Meta que requirió intervención quirúrgica: "Es el único que creo que le entró a cirugía, pero estaba estable... al parecer tiene una cirugía en la mandíbula". El alcalde destacó que la detonación se produjo entre las 9:15 y 9:20 p.m., momento en que la afluencia en el parque principal era inusualmente baja: "A Dios gracias no hubo pérdidas humanas y las personas que realmente quedaron heridas en su mayoría fueron lesiones muy leves. Afortunadamente... esto era para haber sido mucho más fuerte y con pérdida humana".

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A pesar de la ausencia de víctimas mortales, la onda explosiva provocó graves perjuicios materiales en un radio de entre 300 y 400 metros a la redonda. Las evaluaciones preliminares de gestión del riesgo contabilizan una amplia afectación en bienes inmuebles. "Hoy Villabo está triste... son más o menos 500 propiedades afectadas, puedo decirle que cerca de 90 a 100 predios, pero hay unos de propiedad horizontal donde se multiplican y podemos llegar a 500 propiedades afectadas".

Escuche aquí la entrevista: