¿Qué revela el chat previo al crimen de Miguel Uribe?: Mañanas Blu, 15 de octubre de 2026

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Julián Sánchez, alcalde de Soacha, explicó que las fuertes lluvias, el mal manejo de basuras y las dificultades de saneamiento en sectores de la comuna 4 contribuyeron al colapso de canales y de la quebrada Tibanica , provocando inundaciones en Terreros y la Autopista Sur. También confirmó la muerte de un motociclista durante la emergencia y señaló que la espuma vista en algunos sectores proviene de detergentes y químicos utilizados en establecimientos dedicados al lavado de plástico.

, provocando inundaciones en Terreros y la Autopista Sur. También confirmó la muerte de un motociclista durante la emergencia y señaló que la espuma vista en algunos sectores proviene de detergentes y químicos utilizados en establecimientos dedicados al lavado de plástico. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, reportó que el vendaval registrado en Funza dejó 156 personas afectadas, daños en techos, postes, redes eléctricas y viviendas. Además, informó emergencias por lluvias y deslizamientos en Lenguazaque y señaló que durante este año Cundinamarca ya supera los 300 eventos asociados a las fuertes precipitaciones.

Además, informó emergencias por lluvias y deslizamientos en Lenguazaque y señaló que durante este año Cundinamarca ya supera los 300 eventos asociados a las fuertes precipitaciones. Verónica Peláez, contralora auxiliar de Bogotá, informó que la Contraloría abrió una indagación preliminar por la situación de la gramilla de El Campín y puso en marcha una auditoría sobre el estadio . Explicó que el objetivo es establecer si existió algún daño al patrimonio público y, de comprobarse, determinar si hay mérito para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal.

. Explicó que el objetivo es establecer si existió algún daño al patrimonio público y, de comprobarse, determinar si hay mérito para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló un chat cuya información, según explicó, se remontaría a abril de 2025 y advertía sobre un supuesto plan para atentar contra Miguel Uribe o Paloma Valencia. El mensaje mencionaba a Marcos Calarcá y aseguraba que la orden habría salido del Senado; Tarazona afirmó que entregó esta información a la Fiscalía y cuestionó que, hasta ahora, no conozca avances sobre esa posible línea investigativa. Las acusaciones han sido negadas por Calarcá y deberán ser verificadas por las autoridades.

El mensaje mencionaba a Marcos Calarcá y aseguraba que la orden habría salido del Senado; Tarazona afirmó que entregó esta información a la Fiscalía y cuestionó que, hasta ahora, no conozca avances sobre esa posible línea investigativa. Las acusaciones han sido negadas por Calarcá y deberán ser verificadas por las autoridades. Jhony Batalla, abogado de Eva Ferrer, confirmó que su clienta declarará de manera virtual ante la Fiscalía el próximo 21 de octubre y aseguró que entregará documentos, fotografías, fechas, registros de reuniones y teléfonos para respaldar las denuncias que ha realizado, entre ellas señalamientos contra Verónica Alcocer. Añadió que, si la Fiscalía cambia su condición de testigo a indiciada, la defensa ya ha contemplado acudir a mecanismos de justicia premial, como un principio de oportunidad o un preacuerdo.

para respaldar las denuncias que ha realizado, entre ellas señalamientos contra Verónica Alcocer. Añadió que, si la Fiscalía cambia su condición de testigo a indiciada, la defensa ya ha contemplado acudir a mecanismos de justicia premial, como un principio de oportunidad o un preacuerdo. Vivian Eisen, embajadora de Israel en Colombia, destacó la decisión colombiana de trasladar su embajada a Jerusalén y aseguró que ambos países avanzan en la normalización de sus relaciones. Señaló que ya se restableció el nivel de embajadas, se reactivó el tratado de libre comercio, se levantó la prohibición de exportar carbón a Israel y se eliminó nuevamente la exigencia de visa entre ambos países.

Señaló que ya se restableció el nivel de embajadas, se reactivó el tratado de libre comercio, se levantó la prohibición de exportar carbón a Israel y se eliminó nuevamente la exigencia de visa entre ambos países. Carlos Blanco, CEO de Tigo Colombia, explicó que la desaparición de la marca Movistar no implicará cambios inmediatos para sus usuarios , pues continuarán con el mismo plan, SIM, factura y red, pues la infraestructura móvil ya había sido integrada previamente. Señaló que el cambio involucra a cerca de 20 millones de usuarios y anunció inversiones por 8,5 billones de pesos durante los próximos cuatro años para ampliar las redes 4G, 5G, fibra óptica y otros servicios tecnológicos.

, pues continuarán con el mismo plan, SIM, factura y red, pues la infraestructura móvil ya había sido integrada previamente. Señaló que el cambio involucra a cerca de 20 millones de usuarios y anunció inversiones por 8,5 billones de pesos durante los próximos cuatro años para ampliar las redes 4G, 5G, fibra óptica y otros servicios tecnológicos. Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, contó que fueron necesarios cuatro años de trabajo para concretar la llegada de la Filarmónica de Berlín a Bogotá. La agrupación regresó a Latinoamérica después de 26 años e inició en la capital colombiana una gira que continuará por São Paulo y Buenos Aires; las entradas para sus presentaciones en el Teatro Mayor se agotaron semanas antes.

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