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Blu Radio  / Nación  / Cambio de fiscal en línea de la UNP y nuevas verificaciones por magnicidio de Miguel Uribe

Cambio de fiscal en línea de la UNP y nuevas verificaciones por magnicidio de Miguel Uribe

La viuda del congresista asesinado señaló que la financiación del magnicidio habría salido de Venezuela y que la orden provendría del Congreso de la República.

Revelan nuevos videos e imágenes detrás del magnicidio de Miguel Uribe.jpg
Revelan nuevos videos e imágenes detrás del magnicidio de Miguel Uribe //
Fotos: Noticias Caracol / AFP
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 14 de oct, 2026

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que entregó a la Fiscalía General de la Nación información que habría recibido antes del asesinato del dirigente político y que advertía sobre un posible atentado contra él y otros precandidatos del Centro Democrático. Según su relato, la información señalaba que la financiación habría salido de Venezuela y que la orden provendría del Congreso de la República.

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Tarazona explicó que una persona, cuya identidad continúa en reserva, le entregó la información antes del crimen. De acuerdo con su testimonio, la advertencia incluía los nombres de posibles víctimas y anticipaba un ataque contra el entonces candidato presidencial.

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La viuda de Uribe Turbay indicó que los datos llegaron a su teléfono celular y posteriormente fueron entregados a la Fiscalía con los protocolos correspondientes. Ahora, espera que el organismo investigador verifique el contenido y establezca su procedencia.

“Y fue entregada con todos los protocolos necesarios a la Fiscalía y en este momento estamos esperando que se abra esa línea de investigación. La Fiscalía con su grupo especializado debe estar corroborando de dónde salió la información”, manifestó.

Tarazona también sostuvo que la información contiene elementos que permitirían identificar a las personas mencionadas.

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En paralelo, fuentes de la Fiscalía confirmaron un cambio de fiscal del grupo de tareas especiales encargado de la línea de investigación sobre las posibles responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por una presunta falta de prevención y de garantías de seguridad para Miguel Uribe Turbay, pese a las solicitudes y alertas que se habían presentado. En esa línea, continúa pendiente la decisión sobre una eventual imputación contra Augusto Rodríguez, exdirector de la entidad.

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Además, para la próxima semana estaría prevista una nueva reunión con el propósito de conocer los avances en el análisis de las pruebas entregadas. Por ahora, se espera que la Fiscalía determine qué elementos pueden corroborarse y qué nuevas diligencias se desprenden de esa información.

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