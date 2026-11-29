Luego de que se conociera información por parte de inteligencia de la Armada Nacional sobre la posible existencia de compartimentos ocultos adicionales en el vehículo incautado el pasado 14 de noviembre en el sector La Balsa, sobre la vía Villavicencio-Puerto López, en el departamento del Meta, fue realizada una inspección judicial este 27 de noviembre, que generó el hallazgo de 48 paquetes de base de coca adicionales a los 32 paquetes que ya habían sido incautados. Para un total de 80 paquetes y 103,04 kilogramos netos de base de coca.

Pasta a base coca incautada en una camioneta en el Meta. Suministrada.

De acuerdo con las autoridades, de manera preliminar, el cargamento inicial podría estar relacionado con actividades de narcotráfico de la estructura 53 de la Segunda Marquetalia.

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Adicionalmente, en medio de esta operación, una persona fue detenida por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quien también quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al igual que las sustancias, el vehículo y dos teléfonos celulares.

Por su parte, la Fuerza Naval de Orinoquía, bajo el liderazgo de la Armada Nacional, seguirá trabajando en conjunto con la Policía Nacional y autoridades judiciales para combatir el transporte de estupefacientes en la región.