Una nueva secuencia de movimientos telúricos se registró durante este domingo 29 de noviembre en el sur del Tolima. La actividad sísmica volvió a concentrarse en inmediaciones de Chaparral, donde varios temblores en un periodo inferior a dos horas mantuvieron la atención sobre esta zona del país. E´l último, reportado por el Servicio Geológico Colombiano fue de magnitud de 3,7.

¿Cuántos temblores se registraron este domingo en Chaparral?

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El primero de los movimientos ocurrió a las 7:21 de la mañana y alcanzó una magnitud de 3,7. Posteriormente, a las 7:51 a. m., se reportó otro sismo de magnitud 2,0.

La actividad continuó a las 7:58 de la mañana, cuando se registró un temblor de magnitud 3,8, uno de los más fuertes de la secuencia. Finalmente, a las 8:52 a. m., el SGC informó sobre un cuarto movimiento, de magnitud 2,9.



Los eventos tuvieron epicentro en inmediaciones de Chaparral, Tolima, y se produjeron en un lapso inferior a dos horas, según los reportes divulgados durante la jornada.

¿En qué otras zonas de Colombia se sintieron los temblores?

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Los movimientos sísmicos no solo fueron reportados en el área cercana a los epicentros. Ciudadanos también notificaron haber percibido las sacudidas en otras localidades, entre ellas Ibagué y Armenia.

La actividad registrada durante este domingo se suma a los movimientos que se han presentado en esta región del Tolima en los últimos meses, donde se ha mantenido una secuencia de eventos sísmicos que ha sido monitoreada por el Servicio Geológico Colombiano.

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El Servicio Geológico Colombiano continúa recopilando información sobre los eventos sísmicos y mantiene disponible su plataforma Sismo Sentido, a través de la cual los ciudadanos pueden reportar si percibieron los temblores y en qué lugares.

La sucesión de movimientos volvió a concentrar la atención en Chaparral, municipio del sur del Tolima que ha registrado una actividad sísmica recurrente durante los últimos meses del año.