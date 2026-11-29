En Colombia, el consumo de electricidad tiene un momento del día en el que la demanda suele alcanzar sus niveles más altos: entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., cuando los hogares y las empresas continúan utilizando energía, pero la generación solar ya no cuenta con la misma disponibilidad de luz. Ante este comportamiento, un proyecto de almacenamiento con baterías busca aprovechar la electricidad producida durante el día para utilizarla en las horas de mayor demanda.

La iniciativa hace parte de una apuesta por ampliar la capacidad de almacenamiento energético del país. Según SER Colombia, el país podría desarrollar en 2027 al menos 1.327 megavatios hora (MWh) de almacenamiento en baterías, cerca de dos tercios de los 2.074 MWh identificados en proyectos que se encuentran en evaluación para los próximos tres años.

Publicidad

La propuesta apunta a fortalecer la respuesta del sistema eléctrico en los periodos de mayor consumo y aprovechar mejor la generación de fuentes renovables. Sin embargo, el gremio advierte que para materializar estos proyectos se necesitan avances en regulación, condiciones económicas, trámites ambientales y coordinación institucional.

Imagen de referencia Foto: ImageFX

¿A qué hora se consume más energía en Colombia?

De acuerdo con XM, la demanda de potencia en el país suele registrar sus niveles más altos entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. Durante ese periodo, los hogares mantienen actividades como cocinar, utilizar electrodomésticos, encender luces y conectar dispositivos, mientras también continúa el consumo de establecimientos comerciales y empresas.

El comportamiento de la demanda coincide con uno de los retos de la generación solar, cuya producción depende de la radiación durante el día. Por eso, almacenar parte de esa electricidad para utilizarla en la noche permitiría aprovechar la energía producida previamente y darle mayor flexibilidad al sistema.

Publicidad

En septiembre de 2026, la demanda de electricidad en Colombia creció 6,16 % frente al mismo mes de 2025, una cifra que también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la infraestructura para responder al consumo.

Energía en Colombia. Imagen de archivo. Foto: AES Colombia.

¿Cómo ayudarían las baterías a reducir el riesgo de problemas en el suministro eléctrico?

Publicidad

Los sistemas de almacenamiento permitirían guardar electricidad generada durante las horas de mayor radiación solar y entregarla cuando aumenta la demanda. Esto contribuiría a complementar las fuentes de generación existentes y a mejorar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico.

Alexandra Hernández Saravia, presidenta ejecutiva de SER Colombia, señaló que el crecimiento de las energías renovables debe estar acompañado por inversiones en transmisión, distribución y almacenamiento.

“No basta con producir más energía si no tenemos las condiciones para transportarla, distribuirla y aprovecharla cuando los colombianos la necesitan”, afirmó.

Publicidad

El gremio también plantea completar las reglas para determinar cómo se conectan y operan las baterías, así como la remuneración de los servicios que prestan. Aunque en 2026 hubo avances regulatorios y ambientales, estas definiciones serían necesarias para que los proyectos que hoy están en evaluación puedan pasar a la construcción y convertirse en una capacidad disponible para el sistema energético colombiano.