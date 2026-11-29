Colombia atraviesa un escenario de creciente preocupación por la seguridad, luego de una serie de atentados y acciones violentas registrados en diferentes regiones del país. Frente a esta situación, el exvicepresidente Francisco Santos advirtió que el panorama podría agravarse y pidió a la sociedad civil asumir un papel activo contra el terrorismo, en entrevista en Sala de Prensa Blu.

Santos aseguró que el país enfrenta una dinámica criminal distinta a la de décadas anteriores, marcada por el uso de nuevas tecnologías y drones en ataques contra la población y la Fuerza Pública. Según explicó, las organizaciones criminales han adquirido nuevas capacidades mientras las instituciones todavía enfrentan desafíos para adaptar sus estrategias.

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“Estamos viviendo un nuevo fenómeno de violencia que es distinto, un fenómeno de violencia en el que la tecnología tiene ya un impacto muy grande”, señaló Santos, quien también cuestionó la falta de transformación de las capacidades militares y policiales para responder a estas amenazas.

Francisco Santos pidió movilización ciudadana contra el terrorismo

El exvicepresidente insistió en que la ciudadanía debe rechazar de manera contundente los ataques violentos y respaldar las acciones del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales. Recordó las movilizaciones contra el secuestro que se realizaron en Colombia y consideró que la sociedad podría volver a asumir un papel protagónico.

“Los colombianos están absolutamente aburridos. Y sobre todo porque yo creo que viene una violencia mucho peor, y se lo digo con conocimiento de causa y con temas personales que estamos manejando”, advirtió Santos.

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Asimismo, sostuvo que la respuesta no debe limitarse a las operaciones militares, sino que requiere una expresión colectiva que impida a los grupos criminales ganar espacio.

“Lo que sí tenemos que tener claro es que no nos podemos amedrentar y la sociedad tiene que mostrar que está lista a dar la pelea”, destacó.

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Pedro Viveros cuestionó la capacidad de convocatoria del Gobierno

Por su parte, el analista político Pedro Viveros consideró que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella necesita ampliar su interlocución con sectores que no respaldaron su elección, si pretende construir una respuesta nacional frente al terrorismo.

“Si ganó así, tiene que comenzar a ganarse a la otra mitad para que lo acompañe en esa lucha”, precisó Viveros, al referirse al resultado electoral y a la necesidad de superar las divisiones políticas.

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El analista señaló que la polarización dificulta la construcción de un movimiento ciudadano amplio y sostuvo que la lucha actual enfrenta una criminalidad con múltiples actividades ilegales.

“Esto es una lucha contra una multicriminalidad y no contra unos grupos armados o alzados en armas contra el Estado por propósitos políticos”, explicó.

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Viveros también consideró que la convocatoria de diferentes sectores políticos, sociales e institucionales dependerá de un cambio en la estrategia de comunicación y relacionamiento del Gobierno, en medio de un país que, según su análisis, permanece profundamente fragmentado.