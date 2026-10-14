“La orden salió desde el Congreso”: viuda de Miguel Uribe señala a partido Comunes

En la entrevista con Noticias Caracol, la viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, señaló que existen nuevas evidencias que apuntarían a que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron los autores materiales del magnicidio de Uribe Turbay, hay nexos políticos entre los determinadores.

Tarazona sostiene que una persona, a la que no identifica públicamente, habría entregado información días antes del magnicidio, en la que señalaba que Miguel Uribe Turbay, así como otros precandidatos del Centro Democrático, corrían el riesgo de sufrir un atentado; que la orden habría salido desde el Congreso de la República y que el dinero para organizar el atentado habría salido desde Venezuela.

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“Es que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República. Una persona, no podemos revelar su nombre, entrega esta información, entrega previo al asesinato de Miguel, y dice -el candidato Miguel Uribe y, posiblemente, otros precandidatos del Centro Democrático van a ser asesinados, La plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso-. Esta información que llega a mi celular es entregada, como te digo, con todos los protocolos necesarios ante la Fiscalía, y en este momento estamos esperando que se abra esta línea de investigación”.

La esposa de Miguel Uribe también sostiene que la Fiscalía debe determinar si existe alguna responsabilidad en el hecho por parte de congresistas del partido Comunes, de las extintas FARC.



“Y lo que deben establecer es si personas que estaban en el Congreso en ese momento, miembros de las FARC, tuvieron que ver con el magnicidio de Miguel. María Claudia, que tienen que investigar, porque eso es lo que está en esa información (…) Es lo que tiene que esclarecer la Fiscalía. Si esa información es veraz o si no es veraz (…) Vamos a preguntar con los abogados qué está pasando con esa línea de investigación, porque en este momento no tenemos información, no sabemos si esa información es veraz o no, si tiene fundamentos para abrir una línea de investigación o no”, agregó.

Tarazona señaló, además, que los últimos encuentros con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, han sido tensos por cuenta de sus reclamos por el poco avance en la investigación en contra del exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, una de las personas más cercanas al expresidente Gustavo Petro.

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Sin embargo, Puma agradeció la buena disposición del presidente Abelardo De La Espriella, del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y del Gobierno en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos que llevaron al atentado contra el precandidato presidencial, ocurrido en junio de 2025 y que causó su muerte tres meses después.