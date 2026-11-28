A las 6:30 p. m. del viernes 27 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación de Colombia ordenó la libertad inmediata de Gohan Jussef Miranda, luego de que un juez de Argentina levantara la orden en su contra, tras confirmar que no se trataba del hombre que estaban buscando mediante una circular roja de Interpol.

En conversación exclusiva con Blu Radio, Edwin Miranda, padre del joven, confirmó su liberación. Ante los hechos, la Fiscalía confirmó que Gohan Jussef, al no tener ningún requerimiento por parte de ninguno de los dos países, no puede ser detenido nuevamente por las autoridades.

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Por su parte, las autoridades internacionales continúan en la búsqueda del hombre que habría suplantado la identidad del joven y quien participó en un hurto violento en la ciudad de Salta, Argentina, cometido el pasado 24 de septiembre contra dos personas, ya que hasta el momento se desconoce su paradero y su verdadera identidad.