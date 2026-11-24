María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que, en su opinión personal, la orden de matar a su esposo la dio el expresidente Gustavo Petro. Insistió en que el magnicidio de Miguel Uribe debe investigarse como un posible crimen de Estado y responsabilizó a la Fiscalía de filtrar los chats que advertían sobre un atentado contra miembros del Centro Democrático.

Tarazona aclaró que sus señalamientos son una convicción personal como víctima y no una conclusión judicial: “A mí me preguntan María Claudia, ¿usted quién cree que dio la orden? Y yo digo, en mi íntima convicción, en mi opinión, la orden la dio Gustavo Petro”.

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Los argumentos de Tarazona sobre el crimen de Miguel Uribe

La viuda sustentó su postura en una conversación con la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Según su relato, la funcionaria le dijo que “hay una línea de investigación muy seria, muy robusta, tendiente a pensar que fue un crimen de Estado”.

También recordó que alias 'Kendry' y alias el 'Zarco Aldinever', señalados por alias el Viejo como quienes lo contrataron, tenían carné de gestores de paz dentro de la política de Paz Total. Para Tarazona, ese hecho basta para hablar de responsabilidad estatal: “Solo por ese hecho, ya podríamos hablar de un crimen de Estado, porque quien hace la paz total y quien promueve la paz total y quien da además los carnés de gestores de paz es Gustavo Petro”.



Tarazona describió el asesinato como un complot del crimen organizado transnacional y no como un hecho sicarial aislado. Atribuyó a Petro un interés político en sacar a su esposo de la contienda: “El principal interesado de que Miguel no estuviera en la contienda política era Gustavo Petro, porque era el principal contendor de Iván Cepeda”. Añadió que en el expediente hay cartas que señalan un móvil político: “Esto está en la fiscalía, esto no me lo estoy inventando yo”.

Ante la gravedad de sus afirmaciones, precisó: “Yo no las estoy dando por hecho, yo estoy luchando para que se den las pruebas, para que la fiscalía actúe, para que haya investigación, para que haya celeridad, para que se proteja el proceso”.

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Tarazona confirmó que ya enfrenta acciones legales por sus declaraciones: “Yo ya estoy denunciada por Gustavo Petro, estoy denunciada por Sandra Ramírez”. Sobre esas denuncias, dijo: “Agradezco y aplaudo que se usen las instancias judiciales para defenderse y no las armas”.

Chats filtrados: Tarazona señala a la Fiscalía

La entrevista se produjo tras la polémica por unos chats que advertían sobre un posible atentado. Según la información conocida, esos mensajes se remontarían a abril de 2025 y alertaban sobre un supuesto plan contra Miguel Uribe o Paloma Valencia.

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Tarazona explicó cómo llegaron a sus manos: “Los chats me los pasó Paloma a mi celular directamente y yo los entregué a la Fiscalía”. Por eso atribuyó la filtración al ente acusador: “Es la Fiscalía quien los filtró, no los filtró Paloma, no los filtré yo”.

La viuda advirtió que la divulgación de los nombres pone en riesgo a un informante que, según dijo, ha aportado pistas y nombres relevantes para el caso. Pidió protegerlo: “Hay que sacar este señor del Caquetá y proteger su vida”. Agregó que pedirá garantías internacionales para establecer por qué se filtró la información.

Defensa de Paloma Valencia

Tarazona descartó cualquier responsabilidad de la exsenadora y excandidata Paloma Valencia, a quien respaldó en la carrera presidencial. Explicó que Valencia recibió la advertencia en abril, en medio de una gran cantidad de información, y que no le dio relevancia en ese momento.

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“Uno no puede culpar a los buenos de lo que hacen los malos”, afirmó, y añadió: “En ningún momento Paloma tiene que asumir ningún tipo de responsabilidad frente a la muerte de Miguel”. Calificó los ataques contra Valencia como “amarillista” y “desleal” y sostuvo que desvían la atención de lo esencial: saber quién dio la orden del crimen.

Críticas a la fiscal Luz Adriana Camargo

Tarazona valoró el trabajo del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía: “Yo creo que el grupo de tareas especiales está haciendo un buen trabajo”. Sin embargo, cuestionó el compromiso de la fiscal general, quien, según su versión, le dijo en su despacho que tenía demasiadas obligaciones.

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“Para mí, ella no está del todo comprometida, porque sabemos que de alguna manera ella llega a ese cargo con la ayuda y el beneplácito de Gustavo Petro”, señaló. Descartó que exista una orden para frenar el caso, pero habló de “conductas tendientes a hacer lento el proceso, a entorpecer el proceso”. Según dijo, desde la captura de la red criminal en Bogotá “no hemos tenido más avances en un año y 4 meses”.

La imputación pendiente contra Augusto Rodríguez

Uno de sus principales reclamos es la situación del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, a quien llamó “el mejor amigo de Petro, el socio de Petro”.

En enero de 2026, un fiscal seccional de Bogotá radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Rodríguez, pero la solicitud fue retirada por falta de competencia. El proceso se refería al delito de prevaricato por omisión, por el presunto rechazo reiterado de solicitudes para reforzar el esquema de seguridad del congresista.

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Tarazona aseguró que la fiscal general se comprometió a reactivar la imputación y a cambiar al fiscal del caso, pero que nada de eso ha ocurrido: “Hoy es el día en que ni nuevo fiscal ni nueva imputación ni se ha adelantado un proceso”. Sobre las solicitudes de protección que no fueron atendidas, la viuda fue tajante: “Querían a Miguel muerto. Eso es, esa es mi intuición, eso es lo que yo pienso”.

Señalamientos contra Armando Benedetti

Tarazona también se refirió al exministro del Interior Armando Benedetti. Según su información, antes del atentado del 7 de junio de 2025, Benedetti alertó sobre un posible ataque contra Paloma Valencia, Miguel Uribe u otro miembro del Centro Democrático, sin llevar esa información a las autoridades.

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“El que tenía la obligación de denunciar y el que tenía la obligación de llevar esa información era Armando Benedetti, porque de lo contrario es un chisme de pasillo”, dijo. Tarazona también sostuvo, sin presentar pruebas en la entrevista, que el dinero del magnicidio salió de Venezuela.

Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’, bajo indagación

La viuda reiteró sus señalamientos contra la exsenadora Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’, cuyos nombres, según dijo, aparecen en el caso. Tarazona ya había revelado un mensaje que señala a Calarcá.

En noviembre, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, alias ‘Marcos Calarcá’, dentro de las investigaciones por el magnicidio. Antes, la JEP había pedido a la Corte información oficial para establecer si Ramírez estaba incluida en la investigación.

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Tarazona cerró afirmando que mantendrá su lucha por la verdad: “Yo este tema lo tengo como una causa de vida”. Insistió en que sus señalamientos responden a “mi opinión personal, ese es mi sentir como víctima, como esposa de Miguel y como la persona que está liderando en este momento y empujando una investigación que empezó muy rápido y después se estancó”.