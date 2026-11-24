La Fiscalía adelantará una inspección en la Presidencia de la República dentro de la línea de indagación que se adelanta contra la exprimera dama Verónica Alcocer por los señalamientos relacionados con presuntos viajes con armas y drogas hacia Venezuela.

Esta investigación está relacionada con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros, y se desarrolla de manera independiente a la indagación que también adelanta la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias.

Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia. Foto cuenta de Instagram Verónica Alcocer.

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La inspección en la Presidencia hace parte de las actuaciones que busca adelantar el ente investigador para recaudar información y elementos que permitan esclarecer los hechos que son materia de indagación.

En paralelo, fue aplazada la diligencia en la que la exasesora presidencial Eva Ferrer debía comparecer ante una fiscal contra el narcotráfico para rendir declaración dentro de esta misma línea de investigación. La nueva fecha para su comparecencia quedó establecida para el próximo lunes 7 de diciembre.



La declaración de Ferrer tiene como propósito aportar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos y al desarrollo de las actuaciones que actualmente adelanta la Fiscalía.

La investigación contra Alcocer se mantiene separada de la indagación por tráfico de influencias, por lo que las actuaciones que se adelanten en esta línea están relacionadas específicamente con los señalamientos sobre los presuntos viajes con armas y drogas hacia Venezuela y los posibles delitos que son materia de investigación.

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Mientras avanza este proceso en Colombia, Ferrer continúa colaborando con la justicia de Estados Unidos en varias investigaciones relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas, entre otros. De acuerdo con lo conocido, durante diciembre también están previstas diligencias dentro de esas investigaciones.

Verónica Alcocer. Fotografía tomada de la cuenta de Instagram de Verónica Alcocer.

Previamente, Ferrer ya había rendido declaración ante la Fiscalía en Colombia a raíz de una denuncia presentada por un representante del Centro Democrático, relacionada con unos audios que fueron filtrados semanas atrás y en los que la exasesora se refiere a posibles irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

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En esa diligencia, Ferrer entregó a las autoridades chats, videos, audios y fotografías relacionadas con las relaciones de la exprimera dama y el expresidente, elementos que estarían relacionados con señalamientos sobre un supuesto favorecimiento irregular de varias personas en distintas entidades del Estado durante el gobierno Petro.