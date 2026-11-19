La exasesora presidencial Eva Ferrer estaría colaborando con la justicia estadounidense en el marco de varias investigaciones relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y comercio ilegal de oro, según información conocida sobre las diligencias que adelanta en Nueva York.

Ferrer, de origen catalán y nacionalizada colombiana, compareció ante una comisión integrada por tres fiscales y cuatro agentes especializados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La diligencia se desarrolló durante varias horas y hace parte de un programa metodológico que contempla nuevas declaraciones presenciales en las próximas semanas.

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Este encuentro se produjo después de varias comparecencias de la exconsejera ante organismos de control y autoridades judiciales colombianas. Ferrer ha sostenido que cuenta con información sobre supuestas actividades ilegales que involucrarían a personas cercanas a Verónica Alcocer durante la administración de Gustavo Petro.

Los señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Uno de los episodios más delicados mencionados por Ferrer corresponde al supuesto traslado de 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela hacia Colombia, presuntamente durante un viaje realizado en enero de 2023.



Eva Ferrer y Verónica Alcocer. Foto: ICBF y AFP

La exasesora ha relacionado este movimiento de dinero con desplazamientos de Alcocer a territorio venezolano y con el eventual uso de aeronaves oficiales. Según sus declaraciones, habría recibido información sobre el presunto traslado de los recursos y existirían fotografías, registros y otros elementos relacionados con esos desplazamientos. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido acreditadas mediante una decisión judicial.

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En audios filtrados y posteriormente en una entrevista con la revista Semana, Ferrer también aseguró que la entonces primera dama habría utilizado aviones oficiales para llevar droga a Venezuela y regresar con dólares desde ese país.

Sus denuncias incluyen posibles operaciones de tráfico de estupefacientes y armas, además de lavado de activos que atribuye a personas cercanas a Alcocer. También ha mencionado a integrantes del círculo de asesores catalanes e italianos del presidente Petro.

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Según la información divulgada sobre la comparecencia de este miércoles, en el encuentro participaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La presencia de estas autoridades estaría relacionada con las líneas de investigación sobre posibles delitos transnacionales y narcotráfico.

Esta sería la segunda reunión reciente de Ferrer con funcionarios estadounidenses. El pasado 9 de noviembre sostuvo en Colombia un encuentro que, según las versiones conocidas, se extendió durante aproximadamente siete horas y contó con representantes de distintas dependencias del Gobierno de Estados Unidos.