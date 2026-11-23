Han pasado seis años desde el día en que Jenny Carolina Sierra encontró sin vida a su hija, Erika Guzmán, en el barrio La Coruña, en Bogotá, quien fue asesinada a manos de su hermanastro y, aunque existe una sentencia condenatoria en su contra, hasta la fecha sigue libre en Europa y con otro nombre.

Ocho días después de celebrar su graduación de bachillerato, Erika Guzmán fue asesinada. Tenía 17 años, estaba llena de sueños y tenía claro que quería estudiar química farmacéutica y especializarse en cosmética.

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Su madre, Jenny Sierra, en diálogo con Relatos al Límite de Blu Radio recuerda que por esos días hablaban de los preparativos para la ceremonia, de cómo quería lucir y de los proyectos que esperaba comenzar. Sin embargo, aquellos planes terminaron abruptamente en diciembre de 2019, cuando la adolescente fue víctima de feminicidio y violencia sexual en su propia vivienda.

Uno de los aspectos más dolorosos para Jenny fue descubrir que el responsable era Sebastián, hijo de su padre con otra relación, quien había convivido durante años con la familia.



Según contó, él llegó a vivir en la vivienda cuando todavía era un niño y, con el paso del tiempo, mantuvo una relación aparentemente cercana con Erika. La madre aseguró que nunca observó comportamientos que le permitieran anticipar lo que ocurriría.

“Después de lo que de las cosas pasaron, eh yo empecé a preguntarle a los amigos de Valeria. Yo decía, ¿será que de pronto eh ella no me contó a mí, pero a alguien sí? Y empecé como a decirles, ¿ustedes saben si de pronto él algún momento se pasó con ella? Sí me contaron que años atrás él le había propuesto que tuvieran alguna sentimental los dos, una relación, y ella le dijo que no, que qué le pasaba, que él era el tío”, contó la madre en Relatos al Límite de Blu Radio.

Erika Guzmán // Foto: redes sociales

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La madre aseguró que siempre vio en ellos dos una buena relación, pero cuando encontraron a su hija se veían signos de violencia y sin ropa en la parte de abajo, al parecer porque su hermanastro abusó de ella mientras estaban juntos.

“Mi papá dice que Sebastián apareció y que él se iba a entregar, porque aparte de que él eh asesinó a mi hija, después de que la asesina, la abusa, ese es así es el orden según el informe de medicina legal, también se hurta cosas de ella. Él se llevó el computador portátil, se llevó el celular, se llevó un Blu-ray y una tablet. Él se llevó solo, pudiéndose haber llevado más cosas de mi casa, no, él solo se llevó las cosas de la niña”, narró.

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Hoy, casi siete años después de los hechos, la lucha de Jenny Sierra continúa. Aunque el responsable, su hermanastro Sebastián, fue condenado a más de 44 años de prisión, permanece fuera de Colombia, según la información que ha conocido la familia. Además, habría cambiado su nombre, una situación que aumentó las preocupaciones de la madre y que hoy la lleva a exigir respuestas a las autoridades judiciales.

“Ya es hora de la orden. Ellos mejor que yo conocen toda la información porque la tienen. Tienen el expediente, tienen la sentencia, tienen el registro migratorio, tienen la evidencia de que se cambió el nombre, pues que activen la orden y empiecen a buscar, porque él debe pagar por lo que hizo”, manifestó Jenny durante una entrevista para Relatos al Límite.

De acuerdo con los documentos de Migración Colombia que Jenny afirma haber encontrado en el expediente judicial, Sebastián salió del país en mayo de 2023 y permaneció aproximadamente una semana en Países Bajos. Posteriormente regresó a Colombia, pero en octubre de ese mismo año volvió a salir y no registra un retorno, según la información que ella consultó.

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“Todos los días la pienso, todos los días la nombro. Las recuerdo con todo el amor, pero sí me hace falta mucho, la extraño demasiado”, concluyó, pidiendo que inicie una búsqueda internacional y le pide al Gobierno que la ayude para que se haga justicia.