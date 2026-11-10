Madre de Erika Guzmán reclama extradición de su hermanastro condenado por feminicidio de su hija

A dos años de la sentencia condenatoria por el feminicidio y abuso sexual de Erika Valeria Guzmán Sierra, su madre, Jenny Carolina Sierra, pidió que se haga efectiva la captura de Massimo Alessandro Sierra Ortiz, anteriormente identificado como Juan Sebastián Sierra Ortiz, quien fue hallado responsable de los hechos cometidos contra la menor de 17 años el 26 de noviembre de 2019, en el barrio La Coruña, en Bogotá.

La preocupación de la madre está relacionada con que, pese a la sentencia, el condenado, quien es su hermanastro, no ha sido capturado. De acuerdo con información de la familia y los registros de Migración Colombia, Sierra Ortiz salió de Colombia en mayo de 2023 con destino a Países Bajos. Por esta razón, también reclama avances en el trámite de ubicación y extradición.

Publicidad

El caso se remonta al 26 de noviembre de 2019. De acuerdo con la sentencia, Erika Valeria tenía 17 años y ocho días después de recibir su grado de bachiller, los demás integrantes del núcleo familiar salieron del apartamento 406 de un conjunto residencial ubicado en el barrio La Coruña, por lo que la menor quedó sola en la vivienda con Juan Sebastián Sierra Ortiz, quien posteriormente cambió y adoptó legalmente el nombre de Massimo Alessandro Sierra Ortiz y tenía 18 años para la época de los hechos.

Hacia el mediodía, la madre perdió comunicación telefónica con Erika, debido a que las llamadas y mensajes dejaron de ingresar. Ante la falta de contacto, durante la tarde alertó al exnovio de la joven, Kevin Andrés Talero Cardozo, y a su abuelo, Alfonso Sierra Sánchez, para que fueran hasta la vivienda a verificar qué había ocurrido.



En la sentencia se estableció sobre la responsabilidad del condenado “El encartado ejecutará las conductas punibles que fueron atribuidas, dado que el encartado y la víctima convivieron en la misma residencia, y para el día de marras en concreto ellos dos quedaron solos en el inmueble, es decir, existía una verdadera unidad doméstica. Asimismo, estimó que se ejerció sobre el cuerpo de la menor actos de instrumentalización, de opresión y dominio, como quiera que ella no accedió a ese encuentro sexual, tan así que fue ejercido mediante el uso de la violencia”.

El cuerpo de Erika fue encontrado en horas de la noche por su abuelo y su exnovio dentro de la vivienda. De acuerdo con el material aportado, la inspección técnica y la necropsia establecieron como causa de muerte una asfixia mecánica por estrangulación, además de hallazgos relacionados con violencia sexual.

Publicidad

Dos años después de la condena, la madre asegura que continúa sin conocer con certeza si la orden de captura internacional ya fue activada y cuál es el estado del trámite para ubicar al condenado en el exterior. En entrevista con Blu Radio, Jenny Carolina Sierra expresó su preocupación por la falta de materialización de la decisión judicial.

“Una condena que tanto esperamos, que al final solo servirá para quedar escrita en un papel. Porque no hemos llegado a fin de hacerlo efectivo. Entonces, a veces, me he quedado esperando, bueno, pero al fin, ¿cuándo? Prácticamente, no tengo mucho conocimiento en estos momentos si esa orden ya salió o si ya lo solicitó el juzgado que tiene en estos momentos mi proceso. Entonces, esperé mucho que llegara el fallo condenatorio, pero me quedé con el mismo sinsabor, pues no hay captura”.

Publicidad

La madre también explicó que, después de la sentencia, el proceso pasó al juzgado de ejecución de penas en donde se solicitó impulsar la expedición de una circular roja de Interpol.

“Yo a esto llegué sin saber nada. Uno como víctima no tiene ni idea de estos procesos, y en el caso mío, yo no conozco de leyes, yo no soy abogada. Y llegué imaginándome que todo este camino que me esperaba después de la muerte de Erika era fácil. Llegamos a la sentencia y, ya la Fiscalía, digamos, como que ellos ya no tienen nada más que ver en el proceso. Cambia de juzgado al juzgado de penas. Y solicitamos, con un impulso procesal, la orden de la Interpol. Efectivamente, él sí tiene orden de captura colombiana”.

Sierra agregó que tenía conocimiento de que el trámite ante Interpol se encontraba en curso desde mayo, pero que no había recibido una actualización sobre su estado.

Publicidad

“Estaban como en ese proceso desde mayo de enviarle a Interpol la solicitud pero, no supe más. No se si finalmente ya está la circular roja, si efectivamente sí lo están buscando. Y también es un poco desgastante, ya llega el punto en que uno dice, pero ¿qué más hago? Ya pierde uno hasta las esperanzas”.

La madre también pidió que la búsqueda no se limite a un solo país, debido a que, de acuerdo con el último registro oficial que se conoce, el condenado salió de Colombia hacia Países Bajos en mayo de 2023.

Publicidad

“Entonces, que si la orden que Interpol aún no está, pues, que sea un poco más rápido este proceso y ya sea activada. Y, obviamente, que no se vayan a centrar en un solo país a buscarlo, porque es lógico que él ha estado moviéndose por todo ese continente, digámoslo así. Lo ideal sería, no sé cómo son las leyes, pero sí sería bueno que las cambien, porque no es posible que, durante un proceso de estos, les permitan la salida del país a personas como estas”. El hombre habría salido de Colombia en 2023 en medio del juicio en su contra y que inicialmente se entregó ante las autoridades, pero no fue capturado.

Por ahora, desde mayo, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá solicitó al Ministerio de Justicia avanzar en el proceso de ubicación y solicitud de extradición de Massimo Alessandro Sierra Ortiz. Sin embargo, no se registra una actualización reciente sobre el estado de ese trámite.