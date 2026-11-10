Robaron cerca de 800 millones a una mujer en sucursal de entidad bancaria en Pitalito, Huila

Un millonario robo se registró en el municipio de Pitalito, en el sur del Huila. Una mujer fue despojada de cerca de 800 millones de pesos cuando se disponía a realizar una consignación en una sucursal del Banco de Bogotá, ubicada en el centro comercial Gran Plaza San Antonio.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió al interior de la entidad bancaria, donde la víctima habría sido abordada por dos delincuentes que portaban armas de fuego. Los sujetos la intimidaron y le hurtaron el dinero que llevaba para realizar la operación financiera.

Publicidad

De acuerdo con el reporte preliminar del hurto, la mujer contaría con acompañamiento de escoltas, quienes, al parecer, no ingresaron con ella a las instalaciones del banco. Esta circunstancia hace parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

El teniente coronel Camilo Buitrago, subcomandante encargado de la Policía del Huila, confirmó que dos personas que se movilizaban en una motocicleta estarían involucradas en el millonario hurto ocurrido en Pitalito.



"La Policía Nacional del Departamento de Policía Huila adelanta las acciones investigativas y operativas para esclarecer un hurto ocurrido en el interior de una entidad bancaria ubicada en un centro comercial del municipio de Pitalito", señaló el oficial.

Asimismo, indicó que los delincuentes intimidaron con un arma de fuego a la ciudadana cuando se disponía a realizar una consignación bancaria y le hurtaron una suma cercana a los 800 millones de pesos.

Publicidad

Tras conocerse el millonario robo, unidades de la Policía llegaron al centro comercial Gran Plaza San Antonio y comenzaron las labores de investigación. Entre las acciones adelantadas está la revisión de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer su paradero.

Por ahora, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el asalto y dar con los responsables de este millonario hurto que generó momentos de tensión en el centro comercial de Pitalito, Huila.