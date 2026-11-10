Ya está en Colombia el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos

Como lo anticipó Blu Radio, ya se encuentra en Colombia el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. ministro de Defensa, Jorge Mora y el general Erick Rodríguez.

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS FORTALECEN SU COOPERACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA SEGURIDAD DEL HEMISFERIO 🇨🇴🇺🇸



Recibimos en Colombia al general Dan Caine, Presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en un encuentro que reafirma la solidez de nuestra cooperación bilateral… pic.twitter.com/gzhCxFBJlR — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 10, 2026

La visita se da en el marco de los ejercicios militares que se están llevando a cabo en la base de Tolemaida. De acuerdo con las Fuerzas Militares, el encuentro "reafirma la solidez de la cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio".

#Atención Como lo anticipó Blu Radio, ya se encuentra en Colombia Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. El alto oficial se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el general Erick Rodríguez.



La visita se da en el marco de los ejercicios militares… pic.twitter.com/SA34SHxVwO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 10, 2026

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La agenda estaría concentrada en la cooperación entre las Fuerzas Armadas, el intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la lucha contra los carteles.

Uno de los temas centrales sería el llamado Escudo de las Américas, la estrategia regional impulsada por Washington contra el crimen organizado. Su visita coincidiría con los ejercicios militares que desarrollan más de 300 uniformados estadounidenses en Tolemaida, Cundinamarca, hasta el 11 de noviembre. Allí se trabaja en interdicción marítima, operaciones terrestres, ciberdefensa y amenazas con drones.



Caine ya había visitado Caracas el pasado 3 de junio para abordar la estabilidad venezolana y la seguridad hemisférica.