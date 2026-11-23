La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 23 exintegrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su responsabilidad en 240 hechos delictivos ocurridos entre 1993 y 2005 en el sur del Cesar y la provincia de Ocaña, en Norte de Santander.

La decisión fue adoptada a partir de las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y contempla hechos relacionados con homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, actos de tortura y violencia de género.

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Entre los condenados se encuentra Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada o Francisco Tabares, identificado como máximo cabecilla de esta estructura paramilitar. También fueron sentenciados Alfredo García Tarazona, alias Arley o Mauricio, quien ejerció como jefe militar; Fredy Ramiro Pedraza Gómez, alias Chicote, Diego o Álvaro, señalado de articular actividades criminales en Ocaña, Aguachica y San Martín; Jesús Pacheco Carpio, alias Tripa o Peter; José Lenin Molano Medina, alias Ojitos o Ángel Montoya; Javier Antonio Quintero Coronel, alias Pica Pica o Roque, y Armando Madriaga Picón, alias María Bonita o Wilson, quienes cumplieron funciones de coordinación y financieras.

Los demás integrantes incluidos en la sentencia desempeñaron roles como radioperadores, patrulleros, escoltas y sicarios dentro de la estructura.



Entre los hechos acreditados por la justicia se encuentra el homicidio de tres hombres ocurrido el 11 de noviembre de 1997 en la vereda Paves, en Ábrego, Norte de Santander. De acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia, integrantes del Ejército Nacional les habrían causado la muerte y posteriormente acudido al frente Héctor Julio Peinado Becerra para solicitar prendas y armas de fuego que permitieran presentarlos como personas muertas en combate.

Otro de los casos corresponde a la retención y asesinato de tres agricultores ocurrido el 17 de enero de 1996 en la vereda Las Margaritas, en Aguachica, Cesar. Las víctimas fueron señaladas de pertenecer al ELN y asesinadas bajo esa acusación. La información sobre su supuesta pertenencia a esa organización habría sido suministrada en ese momento por un sargento del Batallón Santander de Ocaña.

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La sentencia también acreditó hechos de violencia sexual. Uno de ellos corresponde al acceso carnal violento contra dos menores de edad ocurrido el 27 de octubre de 1995 en San Alberto, Cesar. Las víctimas eran hijas de un sindicalista de la empresa Indupalma, quien también fue asesinado por integrantes de este grupo paramilitar.

Los 23 postulados fueron declarados responsables por los hechos incluidos en la sentencia y deberán cumplir la pena alternativa prevista en la Ley 975 de 2005, correspondiente al régimen de Justicia y Paz.