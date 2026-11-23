Un juez especializado de Cúcuta condenó a cuatro personas señaladas de integrar una red que entregaba dinero a madres para obtener recién nacidos y utilizaba documentos falsos con el propósito de sacarlos de Colombia. Las penas impuestas están entre los 30 y los 50 años de prisión e incluyen a la madre de uno de los niños involucrados y a un exregistrador municipal.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió establecer la entrega de dos bebés entre febrero de 2020 y abril de 2021 a cambio de dinero. De acuerdo con las pruebas recopiladas, la organización buscaba mujeres gestantes y madres de recién nacidos, principalmente venezolanas, y posteriormente adelantaba trámites con documentación falsa para facilitar la salida de los menores hacia Ecuador.

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Los principales articuladores identificados fueron Hernando Gómez Becerra, quien, de acuerdo con la investigación, coordinaba la búsqueda de las mujeres, y Valeria Alejandra Pérez Herrera, señalada de aportar el dinero y concretar la salida de los niños del país.

Uno de los hechos ocurrió en febrero de 2020. Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, quien para ese momento se desempeñaba como registrador municipal de Silos, Norte de Santander, expidió un registro civil en el que aparecían Gómez Becerra y Pérez Herrera como padres de un niño.



Con ese documento se obtuvo el pasaporte del menor, quien salió de Colombia el 10 de marzo de 2020. La Fiscalía estableció, además, un segundo caso relacionado con una mujer que dio a luz el 29 de marzo de 2021 y que, posteriormente, habría permanecido cerca de un mes en una residencia de la organización. En ese inmueble, la mujer entregó a su hijo a cambio de dinero.

Por estos hechos, Valeria Alejandra Pérez Herrera fue condenada a 50 años de prisión por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes, y concierto para delinquir agravado. Hernando Gómez Becerra recibió una pena de 48 años y dos meses de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes.

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La madre vinculada a los hechos fue condenada a 40 años de prisión, mientras que Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, exregistrador municipal, recibió una pena de 30 años, ambos por el delito de tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado.

Además de las condenas, el fallo estableció medidas dirigidas a establecer el paradero y las condiciones del niño que salió del país. Por disposición judicial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Interpol Colombia y la Cancillería deberán adelantar las gestiones necesarias para ubicarlo, verificar sus condiciones y restablecer sus derechos.

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En caso de que el menor regrese a Colombia, la Registraduría deberá expedir la documentación correspondiente y anular los registros falsos que fueron expedidos para permitir su salida del país.