Como producto de un acuerdo judicial y en el marco de un acuerdo restaurativo, este 20 de noviembre, Juan David Betancourt aceptó su responsabilidad por el delito de instigación a delinquir, por publicaciones que contenían mensajes amenazantes en contra de Gustavo Petro, hechos que ocurrieron entre febrero y mayo de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General las pruebas suministradas, respaldan la violencia digital en contra del exmandatario, trascendiendo a un proceso de concertación entre Betancourt y Petro.

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Como resultado, a través de la red social X, Betancourt publicó un video pidiendo disculpas de manera pública: “Quiero aprovechar este espacio para expresar sinceramente mi arrepentimiento por las publicaciones que realicé y compartir a través de mi cuenta de X”, afirmó Betancourt.

Ante la publicación, Gustavo Petro se pronunció de la misma manera: “Comparezco a esta audiencia como víctima y no como expresidente, porque ante juez de la república todos llegamos con el mismo nombre y la misma dignidad…Le concedo mi perdón, lo hago sin rencor y sin cálculo porque usted dio el paso que hace posible el perdón” expresó Gustavo Petro.



A esto se suma que en medio de la audiencia Juan David Betancourt, manifestó que la cuenta desde donde se habían realizado las publicaciones habría sido eliminada, así como su compromiso de no reincidir y tener responsabilidad en su expresión pública, extinguiendo de esta manera la acción penal contra Betancourt.