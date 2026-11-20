San Andrés sigue en el ojo del huracán por los cuestionamientos a la gestión de su autoridad ambiental, Coralina. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra dos exdirectivos de esta corporación por presuntas irregularidades en la expedición de actos administrativos dentro de un procedimiento sancionatorio contra la empresa Trash Busters.

Se trata de Arne Britton González, quien fue director general de Coralina entre 2020 y 2023, y Quincy Alberto Bowie Gordon, quien para la época se desempeñaba como secretario general de la entidad. Ambos deberán responder ante el Ministerio Público por su presunta actuación irregular en este procedimiento.

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Según la investigación, el problema se habría presentado después de que Trash Busters interpusiera un recurso de reposición contra una decisión de Coralina. Este mecanismo permite solicitarle a la misma autoridad que revise una determinación que tomó.

La Procuraduría señala que los entonces funcionarios no habrían respondido dentro del plazo establecido por la ley y que, posteriormente, expidieron una respuesta cuando ya había vencido el término legal y presuntamente habían perdido la competencia para pronunciarse sobre el recurso.



Para el organismo de control, esta actuación habría desconocido las reglas que deben cumplir los funcionarios públicos al momento de expedir decisiones administrativas. Por estos hechos, calificó provisionalmente la conducta de ambos exdirectivos como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.

Sin embargo, este no es el único cuestionamiento que involucra a los antiguos directivos de Coralina. Ambos también aparecen vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con un contrato para atender la enfermedad que afecta los arrecifes coralinos, frente al cual la Contraloría reportó hallazgos por miles de millones de pesos.

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Con esta nueva actuación disciplinaria, Coralina vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos de control. Es importante precisar que la formulación de cargos no constituye una declaración de responsabilidad y que los dos exfuncionarios podrán presentar sus argumentos de defensa dentro del proceso.