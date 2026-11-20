La senadora Carolina Corcho pidió a la fiscal general de la Nación que se respete el debido proceso, luego de conocer la incautación de los celulares de quien fue gerente de su campaña presidencial. Según dijo, la diligencia se habría realizado sin el acompañamiento de los defensores de confianza de la persona investigada.

En un comunicado, Corcho aseguró que ha actuado con transparencia y que demostrará ante la justicia que no hay pruebas de conductas “penalmente reprochables” en su campaña.

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“He actuado con lealtad y transparencia durante todo mi recorrido político, y mi campaña presidencial no fue la excepción. Por eso, resulta llamativa la celeridad de la Fiscalía en este caso, frente a la demora institucional en tantos procesos penales que llevan años sin una decisión”, afirmó.

Carolina Corcho Foto: suministrada

La congresista dijo que respeta la administración de justicia y las decisiones de jueces, fiscales y magistrados, pero expresó su inconformidad por la forma en que se habría practicado la incautación de los teléfonos.



“Quiero, finalmente, manifestar mi preocupación por la politización de la administración de justicia y por la aspiración de algunos sectores de eliminar liderazgos políticos del Pacto Histórico”, concluyó.