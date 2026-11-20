La Fiscalía señaló a Milenka Galáraga Fontanilla, señalada de utilizar servicios de transporte que posteriormente daban paso a encuentros personales para ganarse la confianza de conductores de plataformas digitales en Pereira y Dosquebradas, Risaralda, y presuntamente suministrarles sustancias tóxicas con el propósito de dejarlos en estado de indefensión y hurtarles sus pertenencias.

La investigación permitió asociar 14 denuncias que corresponderían a un mismo patrón delictivo ocurrido durante los últimos seis meses. De acuerdo con las evidencias recopiladas, las pérdidas por el hurto de motocicletas, celulares, dinero y otros elementos superan los 190 millones de pesos.

Publicidad

Según estableció la Fiscalía, la mujer contactaba a los conductores mediante redes sociales y otras plataformas tecnológicas para solicitar sus servicios. Después de realizar los recorridos, al parecer, concertaba encuentros personales en diferentes sectores de Pereira y Dosquebradas.

Uno de los hechos investigados ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando Galáraga Fontanilla habría contactado a un conductor cuyos servicios había contratado anteriormente y lo citó en una vía pública del sector La Villa, en Pereira. Allí, presuntamente, le ofreció una bebida que contenía una sustancia tóxica.



La Fiscalía señaló que, después de consumir la bebida, el hombre quedó inconsciente y perdió su motocicleta, dinero, documentos y un celular, elementos que fueron avaluados en 12 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Risaralda le corrió traslado del escrito de acusación, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 1826 de 2017, correspondiente al Procedimiento Penal Especial Abreviado.

Publicidad

La mujer fue acusada por los delitos de hurto calificado y agravado y transferencia no consentida de activos. Galáraga Fontanilla no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.