La Fiscalía radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, una solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Nelson Emiro Linares Zarate, quien se desempeñó como gerente de campaña de la precandidata presidencial Diana Carolina Corcho, durante la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, y Héctor Ulises Ávila Cortés, quien cumplía funciones administrativas y contables en una empresa que prestaba diferentes servicios de tipo logístico.

Carolina Corcho Foto: suministrada

De acuerdo con las evidencias obtenidas por el ente investigador, en el marco de esta investigación habrían sido emitidas facturas con información falsa para acreditar la prestación de servicios que, presuntamente, nunca fueron realizados. Estos documentos, al parecer, habrían sido presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el propósito de gestionar la reposición de votos.

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La Fiscalía indicó que la imputación se realizará de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno de los dos indiciados. El fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les atribuirá los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

La diligencia quedó programada para el próximo 2 de diciembre.