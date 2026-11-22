Luisa Fernanda Rey Muñoz, conocida como alias ‘Blue’ o ‘Lu’, fue enviada a la cárcel tras ser señalada de participar en cinco hechos violentos ocurridos entre 2024 y 2025 durante episodios de manifestaciones. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó ocho delitos, entre ellos terrorismo, por su presunta participación en ataques contra el sistema de transporte público, bienes privados y servidores públicos en Bogotá.

Entre los episodios que le atribuyen está el incendio de dos motocicletas, una de ellas perteneciente a la Universidad Nacional, el 21 de marzo de 2024. También la señalan de participar en la quema de un bus del SITP en el sector de Bosa Porvenir, el 23 de agosto de ese mismo año. Según la Fiscalía, los pasajeros fueron amenazados para que descendieran del vehículo, que posteriormente fue incendiado. Las pérdidas superaron los 68 millones de pesos.

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Otro de los hechos ocurrió en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio, donde un grupo de encapuchados destruyó cámaras de seguridad, lectores de acceso y pantallas, además de incendiar los torniquetes mientras la estación estaba en funcionamiento. Durante ese ataque, los usuarios tuvieron que evacuar y una taquillera estuvo en riesgo cuando uno de los manifestantes intentó lanzar un artefacto incendiario contra su cabina.

La investigación también relaciona a alias Blue con los ataques contra varios buses articulados en el Portal Américas, el 4 de julio de 2025, cuando fue incinerada una motocicleta oficial y agredida una agente de tránsito. Además, le atribuyen el lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios contra policías, el 11 de septiembre de ese año, cerca de la Universidad Nacional.



Luisa Rey fue capturada el pasado 19 de noviembre en Cali, durante un operativo de la Policía. En el procedimiento le encontraron una sustancia que, de acuerdo con el análisis técnico, tendría características compatibles con un explosivo. Este hallazgo también hace parte de la investigación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos.

El día de su captura, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la mujer también era investigada por presuntas actividades de propaganda mediante grafitis, reclutamiento de jóvenes en universidades públicas y su supuesta pertenencia a la primera línea. “La protesta pacífica se respeta, pero la tolerancia no se tolera”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Además de terrorismo, la Fiscalía le imputó empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, incendio agravado, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público agravada, perturbación del servicio de transporte público y otros delitos relacionados con armas y explosivos. Tras la imputación, un juez de control de garantías de Cali ordenó su reclusión en un centro carcelario; sin embargo, la procesada no aceptó los cargos.

La Fiscalía aclaró que los señalamientos corresponden a la hipótesis de los investigadores y que la responsabilidad de la procesada deberá ser determinada por las autoridades judiciales, bajo el principio de presunción de inocencia.