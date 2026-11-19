Durante las movilizaciones de este jueves en Cali fue capturada alias 'Blue', señalada de pertenecer a la denominada 'Primera Línea' y de presuntamente integrar la organización criminal 'Los Nadie', investigada por su participación en actos terroristas y hechos violentos en diferentes puntos del país, especialmente en universidades públicas de Bogotá.

El caso fue publicado por el presidente Abelardo De la Espriella, quien se refirió a la captura y pidió que sobre la detenida recaiga todo el peso de la ley.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades y divulgada por el mandatario en su cuenta de X, la mujer tenía una orden de captura vigente desde 2021 por los delitos de terrorismo, ataque contra servidor público y violencia contra servidor público.

Dentro de esta estructura, presuntamente cumplía el rol de dinamizadora y habría participado en cinco hechos violentos identificados en la investigación como los eventos 9, 13, 19, 26 y 28.



Según el reporte oficial, 'Los Nadie' sería una organización dedicada a realizar acciones violentas en diferentes lugares de la ciudad, principalmente en universidades públicas, mediante la utilización de bombas incendiarias que habrían ocasionado daños a personas, vehículos de transporte público y bienes del Estado.

Captura en medio de marchas

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La captura se produjo en medio de las movilizaciones en Cali, luego de que las autoridades identificaran a la mujer mientras realizaba grafitis.

Según explicó un oficial durante un diálogo con el presidente, los uniformados detectaron a la señalada cuando se retiró la capucha y, posteriormente, adelantaron los controles correspondientes. En su maleta encontraron aerosoles, canicas y pólvora negra.

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Las autoridades también señalaron que la mujer llevaría aproximadamente ocho años desarrollando actividades de propaganda, elaboración de grafitis y presunto reclutamiento de estudiantes en universidades públicas de Bogotá.

Según información de inteligencia, la capturada habría participado en acciones violentas durante manifestaciones públicas, ocultando su identidad mediante el uso de capuchas. El mandatario cuestionó este tipo de actuaciones y sostuvo que no corresponden al ejercicio legítimo de la protesta.

Finalmente, las autoridades indicaron que la orden de captura tiene como propósito vincular a la mujer formalmente al proceso judicial mediante la imputación de cargos y garantizar su comparecencia ante la justicia, donde se buscará una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

