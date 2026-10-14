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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 6.300 personas participaron en las movilizaciones que terminaron sin alteraciones en el Valle

Más de 6.300 personas participaron en las movilizaciones que terminaron sin alteraciones en el Valle

Los municipios que participaron de las marchas fueron Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura. Las movilizaciones transcurrieron sin alteraciones del orden público.

Sin hechos de violencia terminaron las movilizaciones en el Valle
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Más de 6.300 personas participaron en las movilizaciones realizadas este miércoles en seis municipios del Valle del Cauca, en una jornada que transcurrió sin alteraciones del orden público, según el balance entregado por las autoridades departamentales.

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El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, confirmó que las marchas finalizaron de manera pacífica en municipios como Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura.

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“Hubo una respuesta institucional con todas las alcaldías y nuestra Fuerza Pública monitoreando desde las salas del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad y los puestos de mando unificado (PMU), de forma articulada con los alcaldes y equipos de gobierno. Por lo tanto, podemos dar un balance positivo de la jornada, pues el Valle del Cauca ha respondido con buen comportamiento ciudadano”, dijo Londoño.

Entre tanto, en Cali, la movilización recorrió desde muy temprano el trayecto entre la plazoleta Jairo Varela y el Parque de las Banderas, donde concluyó la jornada. Posteriormente, los participantes regresaron a sus lugares de origen.

“Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia nos permitimos informar que la jornada de manifestación que tuvimos el día de hoy transcurrió con total tranquilidad y normalidad en la ciudad de Cali. Finalmente, queremos felicitar a la ciudadanía caleña por su buen comportamiento, por haber promovido la sana convivencia y, sobre todo, por haber respetado la ciudad”, manifestó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad.

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Para acompañar las manifestaciones, más de 1.800 integrantes de la Policía y el Ejército fueron desplegados en diferentes puntos del departamento, con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad de quienes no participaron en las actividades.

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