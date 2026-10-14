Alcalde Eder advierte que las demoliciones en Cali podrían superar los 150 edificios tras terremoto

A dos meses del terremoto del pasado 10 de agosto, Cali continúa enfrentando los efectos de una emergencia que dejó viviendas en riesgo, establecimientos comerciales afectados y miles de familias damnificadas . Durante un balance entregado por las autoridades se dieron a conocer los avances en materia de demolición, reconstrucción y reactivación económica, así como los desafíos que aún persisten.

Uno de los puntos que se tocaron es el aumento en el número de edificaciones que deberán ser demolidos. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que la cifra aumentó a 70 estructuras y explicó que se espera avanzar con la demolición de 60 de ellas durante el próximo mes .

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"70 edificios que han sido identificados para demolición, tres de ellos ya fueron demolidos, siete están en proceso de demolición y esperamos en el próximo mes y medio demoler otros 60, yo creo que ese número va a superar los 100 e incluso hasta los 150", dijo el mandatario.

En materia de vivienda, la reconstrucción también avanza, Más de 8.000 se encuentran en evaluación y cerca de 3.000 ya habrían superado la segunda fase de los estudios. La secretaria de Vivienda, María del Mar Mozo, señaló que uno de los objetivos es brindar alternativas a las familias cuyas viviendas no cuentan con un seguro que les permita afrontar los daños ocasionados por el sismo.



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"Conforme a lo que tengamos de esas evaluaciones técnicas, la Alcaldía podrá definir la ruta de intervención para estas familias, porque la idea y lo que se ha propuesto es poder apoyar estas familias que entendemos que no tienen seguro y que no tienen los recursos necesarios para realizar las intervenciones", expresó Mozo.

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La emergencia también golpeó al sector comercial. Según Vivian Agueta, vicepresidenta de la Cámara de Comercio, cerca del 28 % de las empresas del Valle del Cauca aún no ha logrado reactivarse debido a los daños que presentan sus instalaciones.

A estas intervenciones se suman las gestiones para atender a las comunidades de los sectores de Chiminangos, Altos de Santa Elena y Ramalí, donde cientos de familias continúan sin una solución.

