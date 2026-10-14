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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Buenaventura ya no cobrará por la circulación de vehículos de carga

Buenaventura ya no cobrará por la circulación de vehículos de carga

La decisión se reversó tras una reunión entre la alcaldesa de la ciudad, Ligia del Carmen Córdoba, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Camiones - vehículos de carga
Los camioneros son uno de los gremios más importantes del país
Foto: MinTransporte
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Buenaventura ya no va a cobrar los $4.235 por cada tonelada de carga que pase por ese municipio, como se había anunciado a finales de agosto.

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La medida había recibido el rechazo de la mayoría de los gremios de la producción nacional, representados en el Consejo Gremial Nacional, porque le restaba competitividad al principal puerto que tiene el país sobre el Pacífico.

Puerto de Buenaventura (1).jpg
Puerto de Buenaventura.
Foto: Ministerio de Transporte.

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La decisión de la alcaldía se reversó tras una reunión entre la alcaldesa de la ciudad, Ligia del Carmen Córdoba, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

"Acordamos unir esfuerzos para destrabar obras, mejorar los accesos al puerto y avanzar en la reconstrucción de las vías afectadas por el terremoto. Destaco la muy buena decisión de la alcaldesa de no aplicar el cobro por circulación a los vehículos de carga”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

La alcaldía espera hoy que el Gobierno invierta en soluciones estructurales que permitan descongestionar el municipio.

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