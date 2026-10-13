Procuraduría llama a Eva Ferrer y a otras cinco personas a declarar tras denuncias contra Alcocer

La Procuraduría General de la Nación formalizó el llamado a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas. La determinación del organismo disciplinario se adoptó a raíz de las informaciones divulgadas por la revista Semana en su edición del pasado sábado, las cuales hacen referencia a presuntos actos de corrupción y narcotrotráfico en los que habrían incurrido la ex primera dama Verónica Alcocer y diversos servidores públicos.

Esta actuación procesal tiene como propósito recepcionar las declaraciones testimoniales bajo la gravedad de juramento para avanzar en el esclarecimiento de las irregularidades reportadas. La citación busca acopiar elementos probatorios indispensables dentro de las actuaciones que adelanta el órgano de control.

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Listado de personas requeridas a declarar

Según lo establecido en el auto emitido por el Ministerio Público, las personas requeridas deberán rendir su testimonio bajo la gravedad de juramento dentro de esta misma causa. El listado de citados, junto con Eva Ferrer, se encuentra conformado por los siguientes ciudadanos:



Carmen Caballero

Angie Rodríguez

Concepción Baracaldo

Guillermo Reyes

Ingrid Carolina Plata Navas

Cada una de estas citaciones testimoniales resulta fundamental para evaluar el alcance de los señalamientos presentados en el medio periodístico y determinar si existieron faltas disciplinarias por parte de los involucrados.

Orden de pruebas e investigaciones preexistentes

El auto formalizado por la entidad no únicamente convoca a los declarantes, sino que ordena expresamente a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría la recolección y práctica de las pruebas pertinentes. Esta dependencia especializada tiene la tarea técnica de recopilar las evidencias necesarias para verificar o descartar los hechos denunciados en la reciente publicación.



Adicionalmente, la diligencia se enmarca dentro de una investigación que la Procuraduría General de la Nación ya había abierto con anterioridad. Dicho proceso previo se fundamentó en publicaciones anteriores de la misma revista Semana, en las que la propia Eva Ferrer realizó señalamientos sobre supuestos actos de corrupción. De esta manera, el organismo disciplinario busca articular los nuevos testimonios con el expediente en curso para avanzar en la determinación de responsabilidades.

Las denuncias

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer, lanzó graves acusaciones contra la exprimera dama. Ferrer aseguró que Alcocer habría estado involucrada en una red de tráfico de drogas y que, en viajes a Venezuela, se habrían transportado millones de dólares en el avión oficial de la primera dama.

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“Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (de Verónica Alcocer), está involucrado Agmeth Escaf. Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, afirmó Ferrer.

Este viaje, según dijo la ex consejera presidencial, habría sido en enero de 2023, según dijo en entrevista con la revista Semana. Por su parte, Manel Grau, es un empresario catalán-colombiano que tuvo cercanía con Verónica Alcocer durante el Gobierno Petro y que también estuvo en medio de controversias durante ese periodo. De hecho, recientemente enfrentó una denuncia ante la Fiscalía por parte del abogado Carlos Soler por una presunta estafa de $4.900 millones a varios empresarios del país.

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Según la versión de Eva Ferrer, habría fotografías de Alcocer bajando de su avión oficial con droga en algunos de esos viajes. “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, dijo en entrevista con Semana.