Enfrentamientos y ataques con drones generan temor en zonas rurales de Pradera, Jamundí, y Tuluá

Fuertes enfrentamientos y ataques contra la Fuerza Pública se registraron en diferentes municipios del Valle del Cauca, generando preocupación y momentos de angustia entre las comunidades.

Uno de los primeros reportes se conoció hacia el mediodía en los corregimientos de Bolo Blanco, Bolo Azul y El Retiro, en zona rural de Pradera.

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En videos grabados por habitantes quedaron registrados los momentos de tensión durante los hostigamientos y los enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados armados, que obligaron a los habitantes a resguardarse durante varias horas en sus viviendas.

La situación también generó alarma en el corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí, donde se reportó un ataque con drones cargados con explosivos contra las instalaciones de la subestación de Policía que no dejó lesionados.



Según versiones de habitantes, se escucharon tres detonaciones y las familias tuvieron que permanecer dentro de sus viviendas para protegerse.

La comunidad manifiesta que estos episodios de violencia la obligan a buscar refugio cada vez que se presentan ataques en el sector.

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“Esto es el pan nuestro de cada día ya, son muchas veces, y uno tiene que guardarse en su casa porque quién va a quedarse afuera esperando que de pronto se desvíe un aparato de esos y le caiga a uno encima. La verdad, esto es muy, muy impresionante; ya uno convive con esto”, dijo uno de los habitantes de Potrerito.

Mientras tanto, en el corregimiento de San José de Monteloro, zona rural montañosa de Tuluá, se reportaron enfrentamientos armados en medio de una operación militar contra integrantes del frente '57 Yaír Bermúdez'.

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De acuerdo con información preliminar entregada por el secretario de Gobierno del municipio, Martín Hincapié, dos presuntos integrantes de ese grupo armado habrían sido dados de baja.

“Empezó desde por la mañana, entonces hay operaciones y hay confrontación. La gente de la zona rural está preocupada, inquieta. Inicialmente nos damos cuenta de dos guerrilleros muertos y esperamos que se sigan dando golpes certeros allá porque, de todas maneras, están afectando a la población”, manifestó Hincapié.

Estos hechos se suman al ataque con drones contra la subestación de Policía del corregimiento de El Queremal, en zona rural de Dagua, que dejó cuatro civiles lesionados y afectaciones en las instalaciones policiales.

