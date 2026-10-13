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Blu Radio  / Judicial  / Denuncian penalmente a Matador por mensajes contra la primera dama: tres delitos

Denuncian penalmente a Matador por mensajes contra la primera dama: tres delitos

Los accionantes argumentan que la publicación emitida el 11 de octubre transgrede las normas protectoras de la honra, el buen nombre y el respeto hacia la mujer consagradas en el ordenamiento jurídico nacional.

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Pantallazo video publicado por Matador
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

El caricaturista Julio César González, conocido públicamente como Matador, enfrenta una nueva acción judicial en Colombia tras la radicación de una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación. La acción legal se produjo a raíz de una publicación realizada el pasado 11 de octubre, en la cual dirigió comentarios desobligantes, ofensivos y calificados como ultrajantes hacia la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.

Primera dama Ana Lucía Pineda.jpg
Ana Lucía Pineda //
Foto: AFP

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Ante este escenario, diversos sectores han expresado su rechazo a lo ocurrido, reavivando el debate sobre los límites del respeto en el ejercicio público y los antecedentes del dibujante.

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La iniciativa judicial fue interpuesta de manera formal por los ciudadanos Santiago Sánchez Mosquera y Tomás Francisco Flores Romero. Ambos denunciantes forman parte de la colectividad denominada De Cara al Futuro, un grupo de jóvenes conservadores que impulsa litigios de carácter estratégico.

Esta denuncia busca generar un rechazo vehemente e inequívoco desde la ciudadanía frente a cualquier manifestación de violencia de género e insultos dirigidos hacia las mujeres en el ámbito público.

Los tres tipos penales imputados al caricaturista

Dentro del recurso penal radicado ante el ente investigador, los denunciantes precisaron que las conductas del caricaturista se enmarcan en tres infracciones específicas tipificadas en el Código Penal colombiano:

  • Hostigamiento agravado
  • Injuria calificada
  • Calumnia graduada

Los accionantes argumentan que la publicación emitida el 11 de octubre transgrede las normas protectoras de la honra, el buen nombre y el respeto hacia la mujer consagradas en el ordenamiento jurídico nacional. Por tal motivo, han solicitado formalmente a las autoridades judiciales una evaluación rigurosa de los hechos.

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Pretensiones judiciales: pena privativa de la libertad y multas

En cuanto a las pretensiones concretas manifestadas en el libelo acusatorio, los denunciantes exigen medidas punitivas ejemplarizantes. En sus solicitudes ante la Fiscalía General de la Nación, contemplan la aplicación de una sanción privativa de la libertad en contra de Julio César González, acompañada de la imposición de una multa económica.

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