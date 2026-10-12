Presidencia rechaza comentarios de Matador contra primera dama y pide a Fiscalía evaluar el caso

El Gobierno nacional rechazó las expresiones del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, a quien se refirió de manera despectiva en una publicación en redes sociales. A través de un comunicado firmado por los ministros y varios altos funcionarios, el Ejecutivo calificó los comentarios como misóginos, sexistas y denigrantes, y solicitó a la Fiscalía General de la Nación determinar si podrían constituir una conducta sancionable.

La controversia comenzó el domingo 11 de octubre, cuando Matador publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó a Pineda por las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto en Pereira. En la publicación, el caricaturista utilizó expresiones como “ratita” y realizó comentarios sobre la apariencia física de la primera dama.

Ana Lucía Pineda // Foto: AFP

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Frente a estos señalamientos, el Gobierno aseguró que este tipo de expresiones no constituyen una crítica a las decisiones, las ideas o la gestión de una funcionaria, sino que recurren a estereotipos de género que pueden afectar la dignidad de las mujeres y desacreditar su participación en la vida pública.

“El Gobierno nacional y su gabinete ministerial rechazan categóricamente las expresiones denigrantes dirigidas contra la Primera Dama de la Nación. La animalización, las burlas sobre la apariencia física y los estereotipos de género no deben normalizarse como parte del debate público”, concluyó la Presidencia.



En el pronunciamiento, la Presidencia sostuvo que la misoginia no puede justificarse bajo argumentos de humor ni utilizarse como herramienta de confrontación política. También señaló que, aunque la libertad de expresión ampara la crítica, la sátira y la caricatura, estos derechos no impiden que se cuestionen públicamente las manifestaciones consideradas discriminatorias o humillantes.

El Ejecutivo pidió a la Fiscalía examinar los hechos y establecer si existe mérito para activar los mecanismos legales correspondientes. Para ello, hizo referencia a la gravedad de las expresiones de violencia contra las mujeres, particularmente cuando están relacionadas con el ejercicio de sus derechos políticos. No obstante, precisó que corresponde a las autoridades competentes determinar, con independencia y respeto por el debido proceso, si se configura alguna infracción a la ley.

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El caso se produce en medio de cuestionamientos sobre la gestión de las ayudas para las víctimas del terremoto y la información relacionada con los recursos recaudados para atender la emergencia. La publicación de Matador se centró precisamente en preguntar por la entrega de estos apoyos, aunque sus expresiones contra Pineda desviaron la discusión hacia el lenguaje utilizado y el respeto por la dignidad de las mujeres en el debate público.

Finalmente, la Presidencia reiteró que defender la libertad de prensa y el disenso político no significa aceptar ataques basados en la apariencia física o la condición de género. El Gobierno insistió en que las mujeres deben poder ejercer su liderazgo público sin ser objeto de humillaciones o discriminación y dejó en manos de la Fiscalía la evaluación jurídica de lo ocurrido.