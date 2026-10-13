Gobierno confirma que una menor de edad está entre los cuatro abatidos en bombardeo en Catatumbo

Una adolescente de 16 años está entre los cuatro integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc que fueron abatidos en el bombardeo del 10 de octubre contra tres campamentos de esa organización en el Catatumbo, Norte de Santander.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las cuatro personas muertas, tres hombres y una mujer, pertenecían a esta estructura armada al mando de alias ‘Calarcá’. Medicina Legal confirmó que entre los muertos figura una menor de 16 años que, según las autoridades, cumplía funciones continuas de combate.

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Durante el operativo, tres soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado en áreas cercanas a uno de los campamentos. La operación también permitió localizar un búnker y tres áreas preparadas con explosivos, además de incautar armas y municiones que pertenecían a esta facción que está al mando de alias ‘Calarcá' según el balance del Ministerio de Defensa.

Las acciones combinaron ataques aéreos con el ingreso posterior de comandos para asegurar y registrar el área, según el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora. El material incautado incluye diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, 57 cargadores y 3.867 cartuchos de diferentes calibres. También fueron encontradas dos miras ópticas, tres celulares, material de intendencia y cinco brazaletes alusivos a las Farc.



Los tres campamentos localizados tenían capacidad para albergar aproximadamente a 36 integrantes de la organización. Además, las tropas encontraron un búnker y tres áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados.

Según el Ministerio de Defensa, la operación buscaba proteger a las comunidades rurales de Tibú frente a las acciones armadas del frente 33 y el ELN. Este es el cuarto bombardeo realizado durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella, según el balance entregado por el ministro de Defensa.