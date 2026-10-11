Cuatro muertos tras bombardeos contra disidencias de las Farc en Catatumbo

Un primer balance del bombardeo ejecutado en la madrugada de este domingo 11 de octubre contra un campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, reporta la recuperación de cuatro cuerpos, según información preliminar conocida por fuentes oficiales.

La operación militar se desarrolló contra un punto donde, al parecer, se encontraban cerca de 20 integrantes de esta estructura armada ilegal. Para el ataque se utilizaron aeronaves Tucano y Kfir, de acuerdo con el reporte conocido durante el informe al aire.

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Tras el bombardeo, las tropas comenzaron a ingresar a la zona con el propósito de verificar los resultados de la operación y establecer las condiciones en las que se encontraba el campamento. Hasta el momento del primer balance, las autoridades habían confirmado la recuperación de cuatro cuerpos.

Disidencias de las FARC. Foto: imagen de archivo, EFE.

Este operativo se produce en medio de la controversia jurídica alrededor del uso de bombardeos contra estructuras armadas en territorios donde existe riesgo de presencia de menores de edad reclutados por estos grupos ilegales.



Según la información entregada durante el reporte periodístico, esta es la primera operación de este tipo que se ejecuta tras las discusiones sobre las condiciones para realizar estos ataques durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con este procedimiento, ya serían cuatro los bombardeos ejecutados durante la actual administración, de acuerdo con el balance presentado en el informe.

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Por ahora, la información disponible corresponde a un reporte preliminar. El ingreso de las tropas permitirá avanzar en la verificación de los resultados y determinar si hay más víctimas tras el ataque contra el campamento del frente 33.

El Catatumbo, ubicado en Norte de Santander, es una región afectada por la presencia de grupos armados ilegales y las confrontaciones por el control territorial. Se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre los resultados de esta operación militar.