Casi diez años después del asesinato de la médica Yolsabeth Polennes Durán Guzmán, el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó, en segunda instancia, la sentencia condenatoria contra Diego Armando Amaya Pérez, declarado responsable del delito de feminicidio agravado.

La decisión ratifica la condena de 510 meses de prisión, equivalentes a 42 años y seis meses, que había impuesto en primera instancia el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barrancabermeja, en septiembre de 2026.

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El fallo fue confirmado por decisión mayoritaria y se conoció en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Además, llegó pocos días después de cumplirse diez años del crimen, ocurrido el 22 de noviembre de 2016.

Yolsabeth Durán, quien tenía 24 años y era médica, fue asesinada en Barrancabermeja. De acuerdo con la investigación, antes del crimen habría sido víctima de un ciclo de violencia física, psicológica, verbal y sexual durante la relación sentimental que sostenía con Diego Armando Amaya.



Los hechos ocurrieron la noche del 22 de noviembre de 2016. Según las pruebas recopiladas, la mujer fue inicialmente agredida dentro de un vehículo y posteriormente trasladada contra su voluntad hasta una vivienda del barrio Miraflores, donde continuaron las agresiones.

La investigación estableció que murió por asfixia mecánica y que su cuerpo fue enterrado en una fosa clandestina en el patio de la vivienda. Fue encontrado al día siguiente.

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Un proceso judicial de casi una década

El caso estuvo marcado por controversias sobre la tipificación del delito. En 2017 se había producido una primera condena por homicidio agravado, pero la decisión fue apelada y posteriormente el Tribunal Superior de Bucaramanga decretó la nulidad de lo actuado, por lo que el proceso tuvo que retomarse.

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En 2022, la Fiscalía modificó la imputación para incluir el delito de feminicidio agravado, teniendo en cuenta los antecedentes de violencia y la relación de poder y dominación que habría ejercido el procesado sobre la víctima.

Amaya Pérez recuperó la libertad en septiembre de 2022 por vencimiento de términos, después de permanecer más de cinco años privado de la libertad mientras avanzaba el proceso judicial.

Finalmente, en septiembre de 2026, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barrancabermeja lo condenó a 42 años y seis meses de prisión. La defensa apeló la decisión, pero el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la sentencia.