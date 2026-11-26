Desde este viernes 27 y hasta el domingo 29 de noviembre se realizará la jornada de Black Friday en Colombia, una iniciativa que busca impulsar las ventas del comercio y que en Santander tendrá la participación de más de 70.000 establecimientos y negocios que ofrecerán promociones en diferentes productos.

La jornada estará liderada por los centros comerciales, pero también se vincularán tiendas y establecimientos de diferentes sectores. Según Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, se espera que este año aumente en más del 10 % el número de comercios participantes y que el valor promedio de las compras crezca más del 20 %.

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Durante los tres días habrá horarios especiales de atención desde las 9:00 de la mañana y, en algunos establecimientos, hasta después de las 11:00 de la noche. Además de los descuentos, los centros comerciales tendrán sorteos, rifas, premios y otras actividades para atraer compradores.

“Las promociones dependerán de cada marca, pues algunos establecimientos ofrecerán descuentos en toda la tienda, mientras que otros tendrán precios especiales en prendas y artículos seleccionados o hasta agotar existencias. Se trata de descuentos reales”, manifestó Almeyda.



En 2025 los centros comerciales registraron la movilización de más de dos millones de personas durante la jornada.

Para el desarrollo de la actividad también se contará con acompañamiento de la Policía y de las autoridades de tránsito, con el propósito de garantizar la seguridad en las zonas comerciales y facilitar la movilidad durante el fin de semana.