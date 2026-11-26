Las quejas de comerciantes de San Gil, quienes denunciaron que se quedaron sin espacios para vender sus productos durante las ferias y fiestas del municipio y que los puestos disponibles tenían costos de hasta un millón de pesos, derivaron en una indagación previa de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la organización del evento.

La actuación disciplinaria se inició contra funcionarios por determinar, luego de que el Ministerio Público conociera publicaciones de medios de comunicación locales sobre la presunta falta de asignación de espacios públicos para vendedores y comerciantes durante las festividades, que se realizaron entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2026.

Publicidad

Días antes del inicio de la feria, varios comerciantes manifestaron su inconformidad porque, pese a llevar semanas solicitando un lugar para trabajar, no habían recibido respuesta favorable de la Administración municipal. También cuestionaron los cobros que, según sus denuncias, estaba haciendo la empresa contratada por la Alcaldía para organizar el evento.

“Una caseta, un millón de pesos; una caseta de cerveza, tres millones y medio. Todas las casetas de cerveza, hay unos que venden puestos de cerveza y dijeron que ya estaba todo vendido. ¿Por qué nos dejaron por fuera?”, reclamó uno de los comerciantes.



Otros vendedores aseguraron que la exclusividad de las ventas habría quedado en manos de personas externas al municipio, mientras que los comerciantes locales no encontraban espacios para ofrecer sus productos.

“El derecho al trabajo se lo venden a otra persona de afuera, que trae todas sus ventas, trae la venta de comidas, supuestamente trae la venta de los juegos y las bebidas, y a nosotros no nos dejan trabajar”, manifestó uno de los afectados.

Publicidad

La situación también generó preocupación entre quienes ya habían comprado los insumos para participar en las festividades.

Un vendedor de chorizos, rellenas y carne de cerdo aseguró que llevaba más de 15 días buscando un puesto ante la Alcaldía y advirtió, en su momento, que los productos podían perderse si no conseguía dónde comercializarlos.

Publicidad

Los vendedores también denunciaron cobros de hasta $180.000 por metro cuadrado para los espacios destinados a los artesanos y señalaron que entre 40 y 50 comerciantes locales esperaban conseguir un lugar en las festividades que ya pasaron.

De acuerdo con la Procuraduría, la indagación busca verificar las denuncias sobre la presunta falta de asignación de espacios para comerciantes y vendedores, así como establecer qué funcionarios habrían intervenido en las decisiones relacionadas con la organización de las ferias.

El organismo de control también busca verificar la información sobre los recursos que habría destinado la Administración municipal para las festividades, que ascenderían aproximadamente a $864 millones. El presupuesto contemplaba actividades como muestras agroempresariales, jornadas gastronómicas, concursos, comparsas y conciertos gratuitos.