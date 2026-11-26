Operativos de control adelantados por la Gobernación de Santander, Migración Colombia y la Policía Nacional permitieron detectar a 14 ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular en las provincias Comunera y Guanentá. Dos personas más fueron capturadas por fraude a resolución judicial o administrativa de policía.

Los procedimientos se realizaron en los municipios de San Gil, El Socorro y Charalá, donde las autoridades verificaron la situación migratoria y los antecedentes de 43 ciudadanos extranjeros. De este grupo, 14 permanecían de manera irregular en el territorio nacional y fueron puestos a disposición de Migración Colombia para adelantar su proceso de expulsión del país. Posteriormente, fueron remitidos a las autoridades venezolanas.

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Durante las verificaciones, las autoridades establecieron que cuatro de los ciudadanos migrantes registraban altos niveles de reincidencia en comportamientos contrarios a la convivencia. Uno de ellos acumulaba 71 medidas correctivas, mientras que los otros registraban 45, 38 y 36 anotaciones, respectivamente.

#Video 14 ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia tras operativos de control en Santander. Dos de ellos fueron capturados y presentados ante la Fiscalía por el delito de fraude a resolución judicial #MañanasBlu pic.twitter.com/zY7iPzHQoe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 26, 2026

Entre las conductas reportadas aparecen riñas, irrespeto a la autoridad, porte de estupefacientes, porte de armas blancas y ocupación indebida del espacio público.

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En medio de los operativos también fueron capturadas dos personas por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, al desacatar órdenes previamente impartidas por las autoridades competentes.

🚔 ¡𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐒𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐀𝐋𝐄𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑!



La Policía Nacional intensifica los controles y registros a personas en diferentes sectores del departamento, fortaleciendo la prevención del delito y la protección de la ciudadanía.#TerritorioSeguro pic.twitter.com/Ci9PRZgTbq — Departamento de Policía Santander (@PoliciaStander) November 24, 2026

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La Gobernación de Santander destacó que estas acciones buscan prevenir nuevas conductas delictivas, combatir la reincidencia y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en los municipios de las provincias Comunera y Guanentá.