Desarticulan red transnacional de tráfico de migrantes: hay 15 capturados

Una investigación que comenzó a partir de las alertas generadas en los controles migratorios del Aeropuerto Internacional El Dorado permitió avanzar en la desarticulación de una organización transnacional señalada de facilitar el tráfico de migrantes mediante la obtención fraudulenta de documentos y de la nacionalidad colombiana.

En operativos simultáneos realizados esta semana en Bogotá, Neiva, Barranquilla y Soledad, Atlántico, fueron capturadas 15 personas, entre ellas tres funcionarios públicos y tres ciudadanos dominicanos.

De acuerdo con la investigación adelantada por la DIJIN de la Policía Nacional, Migración Colombia, la Fiscalía y la Registraduría, con apoyo de autoridades españolas y de la Embajada de Estados Unidos, la estructura habría tramitado de manera irregular la nacionalidad colombiana de ciudadanos extranjeros. Posteriormente, estos documentos serían utilizados para facilitar su salida del país y su llegada a Estados Unidos y distintos países de Europa.

Durante 2025, funcionarios de la entidad detectaron cerca de 300 ciudadanos extranjeros, principalmente de República Dominicana y Venezuela, que se identificaban como colombianos y portaban documentación que habría sido expedida de manera fraudulenta.



Un primer resultado de este caso se dio en diciembre de 2025, cuando fue capturado en Medellín un funcionario de la Registraduría que, según la investigación, habría tramitado más de 20 cédulas de ciudadanía. A partir de ahí, las autoridades ampliaron las labores de investigación y fortalecieron los controles en diferentes puntos del país.

Según Migración, la organización investigada no se habría limitado a facilitar el ingreso o tránsito de migrantes, sino que habría desarrollado un mecanismo para obtener documentación colombiana de manera fraudulenta.

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Los 15 capturados quedaron vinculados a las investigaciones que adelantan las autoridades para determinar las responsabilidades individuales dentro de la estructura y establecer el alcance de las operaciones realizadas.