Tres laboratorios para el procesamiento de cocaína, al servicio del ELN, fueron ubicados y destruidos por el Ejército Nacional en Norte de Santander. La operación permitió afectar en más de 8.000 millones de pesos las finanzas ilícitas de esta guerrilla e incautar más de 1.295 kilos de cocaína y base de cocaína, además de importantes cantidades de insumos químicos.

El operativo fue desarrollado por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN).

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#Video Golpe de más de $8.000 millones a las finanzas ilícitas del ELN en Norte de Santander. El Ejército reportó la ubicación de centros de acopio para la producción de cocaína que tendrían como destino de comercialización Centroamérica #VocesySonidos pic.twitter.com/KLhWGPINUb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 25, 2026

Las operaciones militares se llevaron a cabo en las veredas La Uchema, en Villa del Rosario, y Vegas de Pamplonita, en Puerto Santander, donde fueron ubicadas tres estructuras utilizadas para el procesamiento y almacenamiento de alcaloides, al servicio de los frentes Efraín Pabón Pabón y Reinaldo Ardila Gómez del ELN.

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"Estos complejos tenían capacidad para producir aproximadamente una tonelada de droga mensual, que posteriormente sería comercializada ilegalmente en Centroamérica", afirmó el coronel Edwin Ortiz Tascón, comandante Brigada Contra el Narcotráfico N.°02.

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Ejército incauta más de 1.500 kilos de cocaína en laboratorios del ELN en Norte de Santander. Las operaciones se realizaron en las veredas La Uchema, en Villa del Rosario, y Vegas de Pamplonita, en Puerto Santander. También se hallaron insumos químicos #MañanasBlu pic.twitter.com/KrvuRdFec5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 26, 2026

Adicionalmente, durante las operaciones militares fueron inhibidos tres sistemas de aeronaves no tripuladas, conocidos como drones.

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Según el Ejército, con la ubicación y destrucción de estos complejos cocaleros se logró afectar en más de 8.000 millones de pesos las finanzas ilegales del ELN, debilitando su capacidad para sostener las economías criminales en esta zona de frontera.

Las autoridades mantienen las operaciones contra las estructuras armadas ilegales y sus fuentes de financiación en Norte de Santander.