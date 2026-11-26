La tragedias viales siguen golpeando a Santander. En Bucaramanga se registraron dos accidentes mortales en el norte de la ciudad, mientras que en Barrancabermeja un joven universitario falleció tras estrellarse cuando se movilizaba en motocicleta.

El primer siniestro en Bucaramanga ocurrió en el sector de La Cemento, donde una tractomula atropelló a los ocupantes de una motocicleta. De acuerdo con las primeras versiones, los motociclistas habrían perdido el control al resbalar sobre una mancha de aceite justo cuando pasaba el vehículo de carga.

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La víctima mortal fue identificada como Óscar Julián Quintana, de 26 años. Su esposa resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del accidente.

#EnDesarollo Un hombre muerto y dos personas heridas deja un grave accidente de tránsito en el norte de Bucaramanga. El siniestro ocurrió en el sector de La Cemento, donde, al parecer, una tractomula arrolló a los ocupantes de una motocicleta #MañanasBlu pic.twitter.com/iUJohBb0Pb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 25, 2026

Un segundo hecho se presentó en la zona de Claverianos, también al norte de Bucaramanga, donde un camión que transportaba madera se volcó. En este accidente falleció el conductor, identificado como Jhonatan López.

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A estos hechos se suma la muerte de Ewin Adrián Rangel, de 22 años, estudiante de la Universidad de la Paz (Unipaz), quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando conducía su motocicleta en Barrancabermeja.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como El Retén, donde el joven chocó contra un vehículo tipo cama baja.

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Accidente en claverianos bajando codisel Bucaramanga a la hora pic.twitter.com/hJrbCvsEPC — Mi Carro🦜 y yo 😎 (@Mi_carro_Yyo) November 25, 2026

Los tres accidentes enlutan a familias santandereanas y vuelven a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en las carreteras y vías urbanas del departamento. Las autoridades deberán establecer las causas de cada uno de estos hechos.