Las autoridades capturaron a alias ‘Terri’, señalado como uno de los presuntos responsables del ataque sicarial en el que murió Cristian Stewar Araque Torres, un niño de 11 años, en el barrio María Eugenia, comuna siete de Barrancabermeja. El atentado, según las primeras investigaciones, iba dirigido contra el padrastro del menor, quien permanece bajo detención domiciliaria por un proceso relacionado con microtráfico.

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó la captura y aseguró que “se cumplió el compromiso de encontrar a los responsables de este hecho que causó indignación en la ciudad, destacó el trabajo articulado con la Policía Nacional. Continuaremos los operativos contra las estructuras criminales que operan en el distrito”.

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De acuerdo con las declaraciones del alcalde, alias ‘Terri’ y alias ‘Marihuano’ estarían enfrentados por el control del microtráfico y, en medio de esa disputa, habrían ordenado o participado en el atentado cuyo objetivo sería alias ‘Rolón’, padrastro del niño. Vásquez señaló que uno de los presuntos atacantes habría resultado herido durante el hecho y que los responsables huyeron hacia el sector de La Unión.

Capturado el presunto responsable del asesinato de Christian Stewart Araque, el niño de 11 años que murió en un ataque sicarial contra su padrastro en Barrancabermeja. El alcalde Jonathan Vásquez confirmó la detención y advirtió que podrían producirse más capturas #MañanasBlu pic.twitter.com/iTCdGQuPqq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 25, 2026

La muerte de Cristian Stewar también golpeó profundamente a la comunidad educativa de la Institución Educativa Ciudadela Educativa 16 de Mayo, donde cursaba quinto de primaria. El niño estaba próximo a graduarse y la próxima semana recibiría su diploma para continuar sus estudios de bachillerato en la sede principal.



Sus compañeros, docentes y personal administrativo le rindieron un homenaje vestidos de blanco y con globos, en una despedida marcada por el dolor. La institución tenía preparada la ceremonia de clausura de quinto de primaria, pero tuvo que suspenderla tras la muerte del estudiante.

El rector del colegio lamentó lo ocurrido y pidió que los niños sean apartados de los escenarios de violencia. “La escuela debe ser un territorio de seguridad, un territorio libre de violencia. A los niños, saquémoslos de la guerra”, expresó.

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El directivo recordó a Cristian como un niño que jugaba, estudiaba y reía, y manifestó su solidaridad con la familia del menor y con todas las personas que han perdido a sus seres queridos en medio de la violencia que afecta a Barrancabermeja.