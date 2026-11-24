Momentos de angustia vivieron clientes y trabajadores del centro comercial Iwana, en Barrancabermeja, Santander, luego de que un incendio obligara a evacuar de manera preventiva a cerca de 200 personas que se encontraban en sus instalaciones durante la mañana de este martes.

La emergencia generó alarma entre quienes estaban realizando compras y los empleados de los diferentes establecimientos comerciales.

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Tras advertir la presencia de humo y fuego, se activaron los protocolos de seguridad para desalojar el complejo y evitar que las personas quedaran expuestas a la conflagración.

Posibles causas del incendio

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se habría originado en el almacén Bata, uno de los locales que funciona en el centro comercial, donde también opera un supermercado Éxito.

Sin embargo, las circunstancias en las que comenzó la emergencia deberán ser establecidas mediante las verificaciones de los organismos competentes.

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Hasta el lugar llegaron dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja, cuyos integrantes adelantaron las labores de atención para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros establecimientos del complejo comercial.

Uno de los aspectos destacados de la emergencia fue la evacuación de aproximadamente 200 personas, entre compradores y trabajadores, que tuvieron que abandonar las instalaciones mientras los organismos de socorro atendían la situación.

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En el balance preliminar entregado tras la emergencia no se reportaron personas lesionadas. No obstante, las autoridades deberán establecer si hubo afectaciones adicionales como consecuencia del humo y las llamas.

Ahora, las verificaciones se concentran en determinar qué provocó el incendio, establecer el alcance de los daños materiales y evaluar las condiciones de seguridad de las áreas afectadas.

La emergencia generó preocupación entre comerciantes y visitantes de Barrancabermeja, teniendo en cuenta la afluencia de personas que diariamente recibe este complejo comercial, en el que funcionan diferentes establecimientos y servicios.

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Por ahora, el origen del fuego permanece bajo investigación y no se descarta fallas en el sistema eléctrico, se espera conocer el balance definitivo de los organismos de socorro.