Dos presuntos integrantes de bandas criminales que operan en Barranquilla fueron capturados en Santander.

Los procedimientos se realizaron en San Gil y Barichara, donde fueron detenidos alias ‘Pichi’ y alias ‘Joel’, señalados de pertenecer a ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

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De acuerdo con las investigaciones, los dos hombres habrían llegado a esta zona turística de Santander para esconderse de los operativos de las autoridades en el Atlántico.

También se indaga si continuaban desarrollando actividades delincuenciales desde estos municipios.



Alias ‘Pichi’ fue capturado en el casco urbano del municipio de San Gil mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Es señalado de ser sicario del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ y de participar en un homicidio ocurrido el 20 de mayo de 2026 en Barranquilla.

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Según la Policía, ese día habría atacado con arma de fuego a una persona dentro de un inmueble, junto con otros dos hombres. La víctima murió cuando era trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con una disputa por el control territorial entre organizaciones delincuenciales. Alias ‘Pichi’ quedó a disposición de la Fiscalía.

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Por su parte, alias ‘Joel’ fue capturado en Barichara. Las autoridades buscan establecer si ambos estarían utilizando municipios de Santander como refugio para evadir la presión policial en la Costa Atlántica.

El coronel Duván Francisco Gélvez, comandante del Distrito Uno de Policía de San Gil, afirmó “con estas capturas demostramos que no existen fronteras para los delincuentes en ninguna parte del país.

Seguiremos cerrando el cerco a los actores criminales, poniéndolos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y velando por la seguridad de los ciudadanos”.