Dos hechos de violencia registrados en menos de tres horas dejaron dos hombres muertos en Bucaramanga. Uno de los casos ocurrió en el barrio Toledo Plata, donde un joven de 22 años fue atacado a tiros, mientras que el segundo se presentó durante un intento de hurto en inmediaciones de un establecimiento de billares, en el que otro hombre perdió la vida y un vigilante resultó herido.

El primer caso se registró hacia las 10:20 p.m. del 23 de noviembre, en inmediaciones de la cancha del barrio Toledo Plata. La víctima fue identificada como Kevin García Portilla, de 22 años, quien, según el reporte de la Policía Metropolitana, se encontraba departiendo en el sector cuando fue abordado por un hombre que le disparó en repetidas ocasiones.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el agresor huyó en una motocicleta en la que lo esperaba otro hombre. El joven fue trasladado a la Clínica Foscal, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Dos homicidios se registraron en menos de tres horas en Bucaramanga. En el barrio Toledo Plata fue asesinado a tiros Kevin García, de 22 años, quien tenía detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes #MañanasBlu pic.twitter.com/q3GF3OMJ3b — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 24, 2026

La Policía también informó que García Portilla tenía detención domiciliaria desde octubre de 2024 por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares. Además, durante la atención médica le encontraron una bolsa con marihuana entre sus pertenencias.



El segundo hecho ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada de este martes 24 de noviembre, frente a Billares El Portalón, en la calle 61 con diagonal 15. Allí, según los testimonios recopilados por las autoridades, dos hombres llegaron en una motocicleta y uno de ellos intimidó con un arma de fuego a las personas que estaban en el establecimiento para robarle una cadena de oro a Fredy León Torres, de 47 años.

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Cuando los presuntos responsables intentaban escapar, una de las personas presentes, que portaba un arma traumática, disparó contra ellos. En medio del intercambio de disparos, León Torres recibió un impacto de bala en el pecho y murió en el lugar. También resultó herido Carlos Quiroga Pinilla, de 40 años, quien se desempeña como vigilante y sufrió una lesión por rozamiento en la región lumbar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables de ambos hechos.